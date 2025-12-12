HelpEmpresa i TerrassaCentre signen un acord per enfortir el comerç de proximitat

HelpEmpresa i l’associació TerrassaCentre han signat un acord de col·laboració mitjançant el qual l’entitat comercial passarà a formar part de la xarxa de col·laboradors del programa. L’adhesió s’ha formalitzat a la seu de la Cecot, mitjançant la signatura de Xavier Linares, president de TerrassaCentre, i Oriol Alba, secretari general de la patronal.
L’objectiu és reforçar el comerç de proximitat del centre de Terrassa i oferir a les empreses del territori recursos especialitzats per consolidar el seu negoci, impulsar-ne el creixement o gestionar-ne un tancament ordenat.
Amb una trajectòria de més de 30 anys, TerrassaCentre té com a funcions principals defensar, representar, promoure i dinamitzar el comerç del centre històric de la ciutat. L’associació treballa per convertir Terrassa en una destinació comercial referent, atraure nova clientela, promoure el lloguer de locals buits i generar oportunitats per a totes les activitats econòmiques de la zona.
Gràcies a aquest acord, les persones que TerrassaCentre derivi a HelpEmpresa podran accedir al servei d’atenció i acompanyament personalitzat i gratuït. El programa de la Cecot ofereix un itinerari adaptat tant si es tracta d’empreses que volen créixer i enfortir-se com d’emprenedors que necessiten un suport per a un tancament responsable.
Les empreses participants rebran un diagnòstic complet de la seva activitat, elaborat amb eines d’alerta primerenca vinculades a la xarxa europea Early Warning Europe, de la qual la Cecot n’és membre. Aquest diagnòstic permet identificar riscos, fortaleses i oportunitats, i estableix el camí a seguir per millorar la resiliència i competitivitat de cada negoci.