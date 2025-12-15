Tèxtils.CAT s’alia amb Europa per formar el talent que farà circular el tèxtil

Tèxtils.CAT, el clúster català de materials tèxtils avançats amb seu a Terrassa, s’ha incorporat al projecte europeu Skills4Circularity, una aliança estratègica del programa Erasmus+ orientada a formar el talent necessari per accelerar la transició circular del sector tèxtil. La iniciativa, que arrenca aquest desembre i tindrà una durada de quatre anys, reuneix 21 socis d’11 països i està liderada per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), sòcia de Tèxtils.CAT, en un moment clau de transformació per a la indústria europea.
El projecte neix per donar resposta a una de les principals limitacions amb què es troba actualment el sector: la manca creixent de professionals amb competències específiques en ecodisseny, reciclatge avançat i traçabilitat digital del producte. Aquesta escassetat de perfils qualificats dificulta l’adaptació a les exigències del Pacte Verd europeu i posa en risc la competitivitat de la indústria tèxtil en un mercat global cada vegada més regulat.
Skills4Circularity vol actuar de manera estructural sobre aquest dèficit de talent. El consorci –que aglutina l'experiència de les principals universitats tècniques, centres de formació professional, clústers industrials i altres parts interessades– desenvoluparà un nou estàndard educatiu europeu centrat a fer operativa la circularitat al llarg de tot el cicle de vida del producte tèxtil. Els continguts formatius abordaran des de la química dels materials biobasats fins a la logística de la gestió de residus tèxtils i la implementació de passaports digitals de producte, clau per garantir transparència i compliment normatiu.
Per a Catalunya, la participació de Tèxtils.CAT en el projecte representa un enllaç estratègic entre el coneixement generat a escala europea i la realitat industrial del territori. El clúster assumirà el paper de facilitador perquè les innovacions, els plans d’estudi i les metodologies formatives desenvolupades dins del projecte arribin de manera efectiva a l’ecosistema català .
Aquest procés de transferència tindrà un impacte directe en la competitivitat de les empreses del sector, especialment de les petites i mitjanes, assegura Tèxtils.CAT. Les pimes catalanes participants tindran accés a classes magistrals especialitzades, mòduls de formació i altres recursos pensats per actualitzar les competències dels equips actuals en les àrees tècniques específiques requerides per les noves regulacions.
El projecte també aborda un repte demogràfic de fons: l’envelliment progressiu de la plantilla del sector tèxtil. A través de la modernització de la formació, Skills4Circularity vol fer el sector més atractiu per al talent jove i garantir el relleu generacional necessari per sostenir l’activitat industrial a mitjà i llarg termini.