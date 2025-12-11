Eurofragance obre un nou centre creatiu a Jakarta per impulsar el seu creixement a l’Àsia

La multinacional de fragàncies vallesana Eurofragance fa un pas estratègic per consolidar-se al mercat asiàtic amb la inauguració del seu primer centre creatiu a Indonèsia. L’espai, situat a Arkadia Green Park, al sud de Jakarta, representa una inversió d’1 milió d’euros i es converteix en un hub regional de cocreació, formulació i col·laboració amb clients dels segments de perfumeria fina, llar i cura personal.
La companyia, amb seu a Sant Cugat del Vallès i fàbrica a Rubí, reforça així el seu posicionament en un dels mercats de fragàncies amb un creixement més accelerat del Sud-est Asiàtic. Segons dades sectorials, el mercat regional preveu una taxa de creixement anual superior al 3% fins a 2030, amb Indonèsia com a protagonista destacada gràcies a un consumidor cada vegada més sofisticat i a la demanda dels perfums d’inspiració local.
Innovació tècnica i creativa al servei del mercat indonesi
El nou centre de Jakarta s’afegeix a la xarxa global de centres creatius d’Eurofragance a Barcelona, Dubai, Mèxic, l’Índia i Singapur. L’objectiu és acostar l’experiència creativa i tècnica de la firma als clients de la regió i desenvolupar solucions olfactives adaptades a les preferències locals.
L’espai, de més de 770 m², incorpora equips d’última generació per a perfumeria, avaluació i aplicacions, i integra tecnologies pròpies com EuroCaps, que garanteix una alliberació sostinguda de la fragància, i EuroPure, orientada a la neutralització d’olors. Aquestes eines permeten oferir formulacions d’alt rendiment i base científica per a productes de bellesa, llar i cura personal. En paral·lel, la instal·lació adopta pràctiques de sostenibilitat en formulació, proveïment i operacions.
Formació, talent i connexió amb les tendències locals
El centre creatiu no només serà un espai de desenvolupament de fragàncies, sinó també un punt de formació i captació de talent per reforçar el creixent sector de fragàncies indonesi. El projecte reuneix perfumistes, avaluadors i experts en aplicacions que treballen conjuntament amb especialistes de màrqueting i vendes per transformar el coneixement del consumidor en solucions olfactives de diferencials.
Balwinder Rolley, directora general d’APAC d’Eurofragance, destaca el potencial del mercat: “Indonèsia és al centre del panorama de fragàncies del Sud-est Asiàtic. Comptar amb un hub creatiu i tècnic aquí ens permet col·laborar més estretament amb els nostres socis, portar els conceptes del concepte al punt de venda amb major rapidesa i dissenyar perfums que reflecteixin els gustos i preferències locals”.
Per la seva banda, Edy Chandra, country manager d’Eurofragance Indonèsia, subratlla el pes estratègic de la capital: ““Jakarta és una elecció òbvia per a la nostra expansió. És on les tendències neixen i evolucionen. Comptar amb un Centre Creatiu aquí ens permet submergir-nos en la cultura indonèsia i crear fragàncies que no sols són d'alta qualitat, sinó també veritablement significatives per als consumidors locals”.
La inauguració del centre arriba després de la constitució formal d’Eurofragance Indonèsia l’any 2023 i s’afegeix a altres fites regionals, com els centres creatius de Bombai (2024) i Singapur (2016).