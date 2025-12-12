Hannun, l’empresa de mobiliari sostenible originària de Terrassa, amb seu actual a Barcelona i instal·lacions a Castellar del Vallès, ha posat en marxa una ampliació de capital que pot arribar fins a 1,9 milions d’euros per reforçar l’estructura financera de la firma i donar continuïtat al seu pla de negoci. L’operació inclou l’emissió de fins a 12,65 milions d’accions noves i la posada en circulació de 40,65 milions de drets de subscripció preferent, que donen als accionistes existents la possibilitat de comprar primer les noves accions abans que es dirigeixin a tercers.
Els drets de subscripció preferent funcionen com un passaport que garanteix als accionistes antics el dret de comprar les noves accions en proporció a les que ja posseïxen, amb una relació de 6 accions noves per cada 19 antigues. Durant el període de subscripció preferent, que va començar el 6 de desembre i s’allarga fins al 19 de desembre de 2025, els accionistes poden exercir aquests drets.
A més, aquests drets seran negociables al mercat de BME Growth a partir del 15 de desembre, és a dir, durant els últims cinc dies hàbils del període de subscripció amb el codi HAN.D. Això permetrà que els accionistes que no vulguin comprar les noves accions puguin vendre els seus drets, i que altres inversors interessats els puguin adquirir. La contractació es realitzarà mitjançant un lot mínim de valors que serà d'un múltiple de 50 títols i una variació mínima de preu de 0,0005 euros per dret, tal com exigeix la normativa del mercat.
Cada nova acció té un valor nominal de 0,01 euros més una prima d’emissió de 0,14 euros, que cal pagar en el moment de la subscripció i mantenint els mateixos drets polítics i econòmics que les existents. Si al final del període de subscripció queden accions sobrants, Hannun podrà oferir-les a accionistes o a tercers interessats durant un curt període d’assignació discrecional, amb preferència per als accionistes existents.
Si l’ampliació es subscriu completament, el capital social de Hannun arribarà a 533.054 euros, amb 53,3 milions d’accions en circulació.
Segons la normativa de BME Growth, el consell d’administració té facultat per tancar l’ampliació de manera anticipada o executar-la encara que no s’assoleixi la totalitat de l’import ofert, cosa que dona flexibilitat per adaptar-se a les condicions del mercat.
L’empresa destaca que l’operació servirà per enfortir el balanç i millorar la solvència, alhora que dona suport al seu pla de creixement. Un cop finalitzat el procés i abonats els fons, Hannun formalitzarà l’ampliació amb escriptura pública, la registrarà al Registre Mercantil i les noves accions començaran a negociar-se a BME Growth.