L'empresa terrassenca Flexxible ha desenvolupat FlexxSolve, una solució basada en intel·ligència artificial que permet resoldre de manera autònoma incidències informàtiques habituals, com ara problemes amb el correu electrònic, impressores o alliberar espai en els ordinadors. Segons les dades dels primers clients que ja l'utilitzen, el temps mitjà de resolució és de set minuts.
La nova eina s'emmarca en el concepte d'Autonomous IT i incorpora agents d'intel·ligència artificial capaços d'analitzar les incidències, identificar-ne possibles causes i executar les accions necessàries per solucionar-les, sense que calgui configurar prèviament un flux de treball específic per a cada problema. La companyia, especialitzada en la gestió i automatització del lloc de treball digital, amplia així les possibilitats de la seva plataforma FlexxClient, que ja permetia automatitzar tasques mitjançant regles i processos predefinits.
FlexxSolve està pensada principalment per a les incidències de primer nivell (L1), les més recurrents en els serveis d'assistència tècnica. La companyia estima que pot resoldre autònomament fins al 50% dels tiquets relacionats amb programari, configuracions i peticions de suport informàtic. En entorns financers, amb infraestructures tecnològiques menys diverses, aquesta proporció podria arribar al 60%.
L'eina pot rebre les peticions a través d'un xat o de plataformes de gestió de serveis informàtics. Un cop identificat el problema, consulta les polítiques establertes per l'empresa i determina si pot actuar directament. Si la incidència queda fora de les seves competències o necessita una autorització, trasllada el cas a un tècnic amb el diagnòstic i les comprovacions ja efectuades. "FlexxSolve pot resoldre incidències habituals de forma autònoma, alliberant temps perquè els equips de TI se centrin en tasques de més valor, mentre les empreses mantenen el control sobre les actuacions autoritzades", assenyala Sebastian Prat, conseller delegat de Flexxible.
Un dels elements del sistema és precisament el marge de control que manté l'organització. Cada empresa pot determinar quines actuacions autoritza a la intel·ligència artificial, quines requereixen validació prèvia i quin límit de despesa estableix. Les intervencions queden registrades perquè els responsables informàtics puguin consultar els diagnòstics, les accions executades i els resultats. El servei també pot funcionar fora de l'horari habitual d'assistència.
La solució ja s'utilitza en entorns de clients finals i socis tecnològics d'Europa i Nord-amèrica. Flexxible la comercialitza amb un model de pagament per resultats, en lloc d'una tarifa fixa per dispositiu, i ofereix una prova inicial de 100 intervencions gratuïtes en deu categories d'incidències.
L'equip de Flexxible® va tenir el plaer de presentar la nostra proposta més recent, #FlexxSolve, al ServiceNow World Forum de Toronto.