La Cambra de Comerç de Terrassa ja ha posat en marxa el compte enrere per als Premis Cambra 2027. L'entitat ha anunciat aquest dimarts l'obertura del termini de presentació de candidatures a uns guardons que reconeixaran, un any més, les empreses i els projectes emprenedors que contribueixen al desenvolupament econòmic de la demarcació. Les companyies interessades poden formalitzar la sol·licitud fins al 2 de febrer de 2027 a través del web www.premiscambra.com.
La convocatòria manté quatre categories: Internacionalització, Estratègia ESG, Innovació en la Transformació Digital i Millor Iniciativa Emprenedora. La primera distingeix les empreses que han impulsat la seva activitat exterior; la segona, les que han incorporat pràctiques ambientals, socials i de bon govern; i la tercera, les que han aplicat tecnologies digitals per millorar la competitivitat. El premi a la iniciativa emprenedora s'adreça tant a empreses emergents amb un màxim de tres anys d'antiguitat com a projectes encara no constituïts que disposin d'un pla d'empresa desenvolupat.
Hi poden participar companyies amb l'activitat principal en algun dels dotze municipis de la demarcació: Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. En el cas dels projectes emprenedors no constituïts, almenys una de les persones promotores ha de tenir el domicili en aquest àmbit territorial.
Les empreses poden presentar candidatura en més d'una categoria, però només podran obtenir un guardó. El jurat també valorarà les experiències de cooperació empresarial, com la participació en clústers o la col·laboració entre universitats i empreses. En la categoria d'emprenedoria, a més del formulari i el pla d'empresa, caldrà presentar un vídeo explicatiu de dos minuts com a màxim, amb la persona promotora presentant el projecte davant la càmera.
El jurat estarà integrat per representants de la Generalitat de Catalunya, dels ajuntaments de la demarcació i dels òrgans de govern de la Cambra, com també per guardonats en edicions anteriors i representants dels mitjans de comunicació.
La cerimònia de lliurament tindrà lloc durant la primavera o l'estiu del 2027, en una data i un espai encara pendents de confirmar. L'acte tindrà com a lema "L'art de fer empresa" i inclourà també el Premi Cambra a la Trajectòria Empresarial, un reconeixement que no està sotmès a concurs i que s'atorga a proposta del Comitè Executiu amb l'aprovació del Plenari.
Els Premis Cambra es van crear l'any 2000, però tenen l'origen en les distincions que l'entitat concedia des del 1977 a les empreses exportadores i comercials de la demarcació. La convocatòria només es va interrompre el 2020, arran de la pandèmia.