Una petita granada que, en lloc d’explotar, activa una alarma i envia una petició d’ajuda amb la ubicació de qui la porta. És la proposta de FlamAid, una empresa emergent de Barcelona centrada en tecnologia per a la protecció personal impulsada per l’emprenedora portuguesa Julieta Rueff, que aquest dijous arribarà a Terrassa per explicar com ha convertit una experiència d’inseguretat en un projecte empresarial.
Rueff serà la convidada de l’AfterCambra Founders & Future, una trobada organitzada per la Cambra de Comerç de Terrassa que tindrà lloc aquest dijous , coincidint amb el Dia de l’Emprenedoria Femenina. La sessió començarà a les 17.30 hores a la seu de l’entitat i s'allargarà fins a les 19.30 hores.
La fundadora i directora executiva de FlamAid compartirà el seu recorregut, els reptes de posar en marxa una empresa i els aprenentatges vinculats al lideratge femení. El dispositiu que ha desenvolupat la companyia, batejat com la "granada pacífica", activa una alarma sonora quan se n’estira l’anella i, a través d’una aplicació mòbil, envia la ubicació de la persona als contactes d’emergència que hagi configurat.
La idea va sorgir arran d'una situació d'inseguretat viscuda per Rueff, establerta a Barcelona, que va decidir crear una eina per facilitar la petició d'ajuda en situacions de risc. El 2025, la seva trajectòria va rebre un reconeixement internacional amb la inclusió a les llistes Forbes 30 Under 30 d'Europa i d'Espanya.
Una trobada per compartir experiències
Després de la intervenció de Rueff, els assistents podran plantejar-li preguntes i compartir dubtes i experiències sobre els seus projectes. La jornada acabarà amb un berenar relacional per facilitar els contactes i possibles col·laboracions professionals.
Montse Junyent, responsable de l'àrea d'Emprenedoria de la Cambra, explica que l'AfterCambra representa una evolució de l'antiga Jornada d'Emprenedoria, amb un format més participatiu. "Proposem una sessió dinamitzada, especialment útil per a persones que ja tenen un projecte en marxa o que estan desenvolupant o incubant una idea i necessiten resoldre dubtes i compartir punts de vista", assenyala.
Junyent considera que l'experiència de Rueff permetrà abordar el procés emprenedor des d'un cas concret. "Ha aconseguit aixecar força finançament i la seva experiència amb un producte físic i tangible permet explicar el procés emprenedor d'una manera molt entenedora", destaca.
La Cambra vol contribuir així a "construir i consolidar un ecosistema emprenedor" al territori. Segons Junyent, la trobada reunirà participants de diferents municipis de la demarcació, especialment de Terrassa, Sant Cugat i Matadepera.
L'assistència és gratuïta, amb inscripció prèvia al web de la Cambra de Comerç de Terrassa. L'activitat forma part del programa España Emprende, cofinançat pel Fons Social Europeu Plus (FSE+).