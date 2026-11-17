Vuit empreses emergents han presentat aquest dimarts a Terrassa projectes tecnològics orientats a millorar el diagnòstic, el tractament de malalties i l'atenció a les persones. Les propostes van des d'un col·liri per tractar les primeres fases de la retinopatia diabètica fins a un dispositiu implantable contra la migranya crònica, passant per biosensors per detectar malalties i pròtesis mamàries fabricades amb impressió 3D. Les iniciatives han estat les seleccionades, entre 27 candidatures, per participar en la jornada final de l'Open Innovation Day Health & Care 2026, celebrada al Vapor Gran.
Entre els projectes presentats hi ha el de Retinset, que desenvolupa un col·liri terapèutic per intervenir en les fases inicials de la retinopatia diabètica. En l'àmbit del diagnòstic, BioEclosion treballa en una plataforma de detecció ràpida basada en biosensors electroquímics portàtils, mentre que Alsense desenvolupa un biosensor sanguini per a la detecció precoç l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA).
La tecnologia també és al centre de la proposta de Heuristik Technologies, que combina intel·ligència artificial i identificació biomètrica per millorar la identificació i la gestió de pacients en entorns sanitaris. Per la seva banda, Virtest Technologies ha presentat una eina de simulació que facilita la planificació d'intervencions cardíaques mínimament invasives.
Sollievo ha desenvolupat un dispositiu electrònic implantable per al tractament i la gestió de la migranya crònica, mentre que Pit3D aposta per la fabricació de pròtesis mamàries externes personalitzades mitjançant impressió 3D. Completa la selecció Isensi, especialitzada en solucions tecnològiques per afavorir l'autonomia i el benestar de les persones.
La jornada ha permès connectar les empreses emergents amb amb empreses i entitats interessades a conèixer les seves propostes i explorar possibles vies de col·laboració.
Impulsada per l'Ajuntament de Terrassa i la Cecot, amb el suport de la Diputació de Barcelona, la iniciativa va començar al juliol. De les 27 candidatures rebudes, 15 van participar en dues sessions preparatòries d'Investment Readiness abans de la selecció final. El programa busca facilitar que els projectes puguin validar les seves propostes i trobar socis per portar-les al mercat o a l'àmbit assistencial.