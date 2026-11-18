IMC Toys torna a operar comercialment a França, on vol reconnectar amb els seus clients, reforçar la seva presència internacional i seguir desenvolupant les seves marques. La companyia terrassenca de joguines ha anunciat la represa de l’activitat en aquest mercat en una nova etapa que compta amb Ludovic Boret, que s’incorpora com a director comercial per al país després de passar per Schleich i ZURU.
El moviment coincideix amb la participació de l’empresa al Deauville Preshow, una trobada professional del sector de la joguina que se celebra aquesta setmana a Normandia i on es presenten les novetats per al 2027.
La recuperació de l’activitat comercial d’IMC Toys a França arriba després del canvi de propietat derivat del concurs de creditors que va afrontar el 2025, quan el grup xinès Wui Ming va adquirir la unitat productiva i va donar continuïtat al negoci amb una nova societat, IMC Toys Global, mantenint la seu a Terrassa.
Tecnologia i públic adult
La companyia acaba d’ampliar el catàleg amb noves propostes que combinen tecnologia interactiva i jocs de grup. Una de les novetats és Lummiville, una mascota hologràfica adreçada a infants de 6 a 8 anys que cobra vida quan es col·loca la figura de Lumi dins d’una caseta. El joc incorpora més de 100 sons i interaccions, quatre habitacions amb minijocs i sis esdeveniments especials que es desbloquegen a mesura que els infants cuiden la mascota i completen activitats.
IMC Toys també vol créixer en el segment “kidult”, amb dues novetats adreçades al públic adult: La Máquina de la Verdad – Roulette Edition, una versió amb preguntes més atrevides d’un joc que ja havia tingut bona acollida comercial en la seva edició infantil a Espanya, i The Bottle Game, que recupera el clàssic joc de girar l’ampolla amb una proposta pensada per compartir entre amics.