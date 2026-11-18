Les úlceres cròniques poden romandre obertes durant anys, provocar dolor i, en els casos més greus, acabar en una amputació. Un projecte de recerca en què participa Leitat treballa en una nova via per tractar-les: un esprai amb tres proteïnes capaces d’estimular els mecanismes naturals de regeneració de la pell. La iniciativa, anomenada CRONISAN, reuneix l’empresa Inves Biofarm, la Universitat de Granada i el centre tecnològic terrassenc. El producte ja ha superat les proves preclíniques amb resultats prometedors i està pendent de començar els assajos amb pacients.
“En una ferida crònica hi ha una inflamació que degrada excessivament els factors de creixement naturals, és a dir, els que nosaltres produïm no són suficients”, explica Jèssica Romero, investigadora principal de la Unitat de Salut de la Pell de Leitat. Aquestes proteïnes actuen com a missatgers que donen instruccions a les cèl·lules per reparar els teixits. El tractament busca aportar aquests senyals mitjançant tres factors de creixement obtinguts biotecnològicament: EGF (epidèrmic), FGF (dels fibroblasts) i KGF (dels queratinòcits), que intervenen en diferents fases de la regeneració de la pell.
Fins ara, s’han produït i caracteritzat exitosament els dos primers factors, mentre que el tercer ja s’ha pogut produir i purificar i es troba en fase de caracterització biològica. Un dels reptes és mantenir l’estabilitat d’aquestes proteïnes, que es degraden amb facilitat. Per això, el projecte incorpora una tecnologia patentada d’Inves Biofarm que permet estabilitzar-les i aplicar-les en una formulació tòpica. L’equip ha provat diferents formulacions, com ara emulsions, però finalment ha escollit l’esprai.
Una nova tècnica d’observació
Leitat lidera els estudis preclínics per comprovar la seguretat i l’eficàcia dels factors de creixement, trobar la combinació més efectiva i seleccionar els prototips de formulació més adequats i dermocompatibles. Ha treballat amb cèl·lules i models de pell humana en què ha reproduït ferides per avaluar-ne la resposta al tractament. “Hem vist que tant els factors com la formulació final són capaços de regenerar aquesta ferida”, destaca Romero.
En aquest procés, el centre tecnològic també ha desenvolupat una tècnica de microscòpia de fluorescència que permet observar directament com es tanca la ferida. A diferència dels procediments habituals, que requereixen extreure mostres de teixit i processar-les per obtenir-ne talls histològics, aquest sistema permet visualitzar la lesió sense manipulacions addicionals.
Després de gairebé tres anys de treball, el consorci ja prepara el pas als assajos clínics. El projecte disposa de l’aprovació del comitè ètic, però espera el vistiplau de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) per començar les proves amb pacients en diversos centres hospitalaris. Segons Romero, es tracta d’una proposta innovadora, sense productes previs registrats a nivell europeu que “pot establir un precedent per altres futurs productes que puguin anar en aquesta línia”.
L’objectiu és oferir una alternativa que actuï directament sobre els processos biològics clau en la cicatrització, a diferència dels tractaments actuals, centrats principalment a protegir la ferida i mantenir unes condicions que n’afavoreixin la curació, controlant processos que poden ser limitants. El nou producte, però, no substituiria les cures estàndards, sinó que les complementaria.
El projecte CPP2022-009544 és financiat per MICIU/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea NextGenerationEU/PRTR.