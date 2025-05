L'atur a Terrassa se situa per sota de les 11.500 persones

Terrassa ha tancat el mes d'abril del 2025 amb una nova reducció de l'atur, la tercera davallada mensual consecutiva. Segons les dades publicades aquest dimarts per l'Observatori del Treball i el Model Productiu, el 30 d'abril es comptaven 11.496 egarencs desocupats, 210 menys que un mes abans, la qual cosa suposa un descens mensual d'un 1,79%.

Així les coses, l'atur a Terrassa ha baixat de la barrera de les 11.500 persones, quelcom que no es donava des del juny del 2008, quan els egarencs aturats eren 11.403. La xifra actual d'11.496 desocupats és la dada més baixa en un mes d'abril des d'aquell mateix any, però encara a força distància i és que llavors hi havia 10.871 egarencs sense feina.

En la comparativa anual, Terrassa té ara 906 aturats menys que l'abril del 2024. Llavors se’n comptabilitzaven 12.402. Així doncs, el descens interanual, en termes relatius, ha estat d’un 7,31%. Segons dades de l'Observatori del Treball i el Model Productiu, la taxa d'atur registral a la ciutat se situa entorn del 10%. L'última dada que ofereix l'organisme és la del març, corresponent a un 10,26%.

Al conjunt de la comarca, l’evolució de l'atur també és a la baixa, com acostuma a ser habitual els mesos d’abril. El passat dia 30 es comptaven una mica més de 42.000 persones sense feina al Vallès Occidental. Els aturats vallesans són, en concret, 42.048. El descens respecte del març (quan hi havia 42.560 aturats) ha estat en 512 persones, amb una reducció, en termes percentuals més petita que a Terrassa, i és que ha estat d’un 1,2%. De fet, la caiguda de l'atur ha estat menys intensa que la de l'any anterior (-2,4%) i el 2023 (-1,9%).

En comparació amb l’abril del 2024, la caiguda a la comarca també ha estat menys accentuada que a la nostra ciutat. Ara fa un any hi havia 44.098 vallesans desocupats i ara n’hi ha 2.050 menys, així que el descens ha estat d’un 4,65%.

La majoria de municipis de la comarca, 17, han tancat el mes d’abril amb menys persones sense feina que un mes abans, mentre que cinc localitats (Badia del Vallès, Polinyà, Rellinars, Ullastrell i Vacarisses) han sumat persones a la llista de l’atur i en una altra (Gallifa) la xifra s’ha mantingut inalterable. Entre els municipis amb més desocupació, destaca el descens a Sentmenat (-3,6%), Barberà del Vallès (-2,6%), Viladecavalls (-2,5%), Sant Cugat del Vallès (-2,2%) i Castellar del Vallès (-2,0%), tots per sobre del 2%.

En termes interanuals, 18 municipis han experimentat descensos, en quatre (Gallifa, Polinyà, Santa perpètua de Mogoda i Ullastrell) la xifra s’ha vist incrementada i un (Rellinars) té ara el mateix nombre d'aturats que un any abans.

A Catalunya, s'ha produït també una baixada també de l’atur registrat, que se situa a l’abril en 325.717 desocupats, segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social. Les llistes dels serveis d'ocupació tenen 6.048 aturats menys que al març (-1,82%) i 11.313 menys que fa un any (-3,36%). Es tracta de la xifra més baixa d’aturats en un mes d’abril en disset anys, des dels 299.387 aturats del 2008.