El Vallès Occidental ha estat la comarca més beneficiada pels ajuts industrials de la Generalitat durant el 2025. Segons el dossier del Departament d’Empresa i Treball, el territori encapçala tant el nombre de projectes subvencionats com l’import total atorgat i la inversió privada mobilitzada dins la línia de noves inversions productives, la principal del paquet d’ajuts a la indústria.
En concret, 77 empreses del Vallès Occidental han rebut subvencions, el 19,4% del total de beneficiaris a Catalunya. Aquestes ajudes sumen 8,54 milions d’euros, el 17,4% de l’import global destinat a aquesta línia, i han generat una inversió privada associada de 47,47 milions d’euros, també la xifra més elevada per comarca. L’impacte en l’ocupació situa igualment el Vallès Occidental al capdavant, amb 3.613 llocs de treball a mantenir i 252 de nous.
Les dades es van presentar aquest dilluns en un acte al Casino de Rubí, amb la participació del president de la Generalitat, Salvador Illa, i del conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper. A la trobada hi van assistir representants del teixit empresarial del Vallès Occidental, entre els quals el president de la Cecot, Xavier Panés, i el de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamàs.
Més de 60 milions d'euros a tot Catalunya
El conjunt dels ajuts industrials atorgats enguany per la Generalitat suma 61,3 milions d’euros i ha beneficiat 491 projectes arreu de Catalunya, amb una inversió privada associada superior als 325 milions. El gruix dels recursos, 49 milions d’euros, s’ha destinat a projectes de noves inversions productives, mentre que la resta s’ha distribuït entre garanties al finançament, programes de reindustrialització, bonificacions d’interessos i aportacions de capital a través d’Avalis.
El lideratge del Vallès Occidental s’explica pel pes del seu teixit industrial. A escala catalana, la meitat dels projectes subvencionats corresponen als sectors més exportadors —fabricació de productes metàl·lics i automoció, sector químic i agroalimentari—, àmbits amb una presència destacada a Terrassa i al conjunt de la comarca. A més, el 85% de les iniciatives beneficiàries són micro, petites i mitjanes empreses.
La terrassenca Finish SA, una de le beneficiàries en la línia de reindustrialització
En la línia específica de reindustrialització, el Vallès Occidental torna a destacar. Cinc dels dotze projectes aprovats a tot Catalunya s’ubiquen a la comarca, amb un ajut global de 664.240 euros i una inversió privada associada d’1,56 milions. Aquestes actuacions permetran crear o mantenir 82 llocs de treball. Entre els projectes inclosos hi ha el de Finish SA, empresa de Terrassa que va absorbir la plantilla i la cartera de clients d'una empresa del Vallès Oriental dedicada als tintats tèxtils, amb un ajut de 130.000 euros per mantenir 26 llocs de treball.