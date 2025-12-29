Cirsa entra a l’Índex General de la Borsa de Madrid

L’empresa terrassenca Cirsa farà un nou pas en la seva trajectòria als mercats financers amb la seva entrada a l’Índex General de la Borsa de Madrid (IGBM) a partir del primer semestre de 2026. Així ho ha decidit el Comitè de Gestió de l’Índex en la revisió ordinària feta aquest desembre, segons ha informat BME en una nota oficial.
Amb aquesta incorporació, l’IGBM passarà a estar format per 111 companyies cotitzades. A més de Cirsa, també s’hi incorpora Izertis, mentre que Minor Hotels en queda exclosa després de l’opa de retirada impulsada per la mateixa empresa i efectiva des del setembre de 2025.
La incorporació serà efectiva en la primera sessió bursàtil de l'any, el divendres 2 de gener.
Un pas rellevant per guanyar visibilitat
Formar part de l’Índex General suposa un reconeixement a la dimensió i liquiditat de Cirsa com a empresa cotitzada. Tot i que no té l’impacte mediàtic de l’Ibex-35, l’IGBM és un dels principals indicadors del mercat espanyol i és seguit per gestors, fons i inversors institucionals.
Per a Cirsa, aquesta presència pot traduir-se en més visibilitat, un major seguiment per part dels analistes i una millora de la negociació de les seves accions, especialment en carteres que repliquen índexs borsaris.
Des del debut borsari fins avui
Cirsa va començar a cotitzar el 9 de juliol de 2025, després de la seva sortida a Borsa al mercat continu. L’operació es va tancar amb un preu de sortida de 15 euros per acció, que valorava la companyia al voltant dels 2.500 milions d’euros.
Des d’aleshores, el títol s’ha mogut en un rang moderat durant els seus primers mesos de cotització. Després de l'última sessió del 24 de desembre se situa un 4,3% per sota del preu de sortida, en 14,35 euros, però sense episodis de volatilitat extrema.
El recorregut borsari de Cirsa ha anat acompanyat de bons resultats operatius. La companyia ha continuat millorant ingressos i benefici, amb creixements impulsats per la seva activitat en casinos, màquines recreatives i joc en línia en mercats regulats.