Finalitza la reforma del Casal Cívic de Can Jofresa amb una inversió de mig milió

El Casal Cívic i Comunitari Terrassa, al barri de Can Jofresa, reobrirà aquest gener totalment renovat. El Departament de Drets Socials i Inclusió, a través de la Direcció General d’Acció Comunitària i Innovació Social (DGACIS), ha completat les obres de reforma integral de l’equipament, amb una inversió de 574.398,93 euros, per fer-lo més funcional, accessible i sostenible. Amb la reobertura, es recuperarà l’activitat habitual, els serveis comunitaris i les propostes adreçades a totes les edats.
Aquesta obra s’emmarca en l’aposta del Departament de Drets Socials per reforçar i modernitzar la Xarxa de Casals Cívics i Comunitaris de Catalunya. L'objectiu és garantir que tot el territori disposi d'espais de qualitat que promoguin la cohesió social, el treball comunitari i la participació activa de la ciutadania.
Un equipament estratègic i obert al barri
El director general d’Acció Comunitària i Innovació Social, Jaume Romero, destaca la importància d'aquesta intervenció: "És una actuació estratègica que ens permet garantir un equipament modern, accessible i plenament adaptat a les necessitats actuals del barri". Romero posa en valor que les obres no només milloren l’edifici físic, sinó que reforcen el paper del casal com a motor de cohesió: "Apostem per uns equipaments oberts, vius i al servei de les persones, que fomentin les relacions veïnals i la innovació social".
Eficiència i nous espais
La reforma consolida el Casal Cívic de Can Jofresa com un espai de proximitat modern gràcies a un conjunt d'actuacions orientades a la funcionalitat i el confort. Entre les principals intervencions destaca la millora de les instal·lacions i de la comunicació interna amb el programa "Jugar i descobrir" i una redistribució estratègica dels espais per optimitzar la circulació i el desenvolupament de les activitats, acompanyada d'una renovació integral de la climatització que garanteix tant el benestar dels usuaris com la sostenibilitat ambiental.
"Jugar i descobrir" forma part d'un programa socioeducatiu que pretén integrar el joc i la curiositat dels infants.
Finalment, l'obra s'ha completat amb la reposició del mobiliari i l'adequació total de l'edifici a criteris d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
50è aniversari de l'Associació de Veïns
Tot i que la reobertura completa serà aquest gener, el renovat casal cívic ja ha tingut una primera posada en escena molt significativa. El passat 18 de desembre, l'espai va acollir la celebració del 50è aniversari de l’Associació de Veïns de Can Jofresa.
Aquest acte va simbolitzar el retorn del casal com a punt de referència social i veïnal, servint com a primera presa de contacte de la comunitat amb les noves instal·lacions.