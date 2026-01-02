La Generalitat de Catalunya destinarà 430.416,24 euros per a la redacció del projecte del futur Institut Escola Sala i Badrinas el 2026, segons han confirmats fonts del departament d'Educació.
La partida per continuar avançant en el projecte de l’institut-escola suposa un nou pas administratiu i tècnic per desencallar la futura construcció del centre educatiu, que ja figura a l’agenda d’Infraestructures.cat.
Tot i això, segons el calendari que fins ara ha mantingut el Govern, el nou centre no estarà llest fins a inicis de 2029. L’institut Sala i Badrinas porta 13 anys funcionant en mòduls prefabricats i s’hauria d’aixecar sobre una peça de 6.980,43 metres quadrats qualificada com a equipament educatiu.
Durant el 2025, la Generalitat va lliurar a l’Ajuntament de Terrassa l’avantprojecte amb esmenes, ja que calia adaptar el projecte a l’estudi històric de l’edifici on es preveu construir el nou institut-escola, unes naus protegides amb valor patrimonial. Un cop millorats aquests aspectes per l’equip redactor, el projecte es trobava en fase d’anàlisi, d'acord amb les últimes informacions. L'estudi Forgas Arquitectes va guanyar el concurs per al disseny, adjudicat a finals de 2024.
La previsió és que l'obra ascendeixi a 8,9 milions d'euros, dels quals l'Ajuntament aporta el 25%.
Paral·lelament, el sector ha començat a reactivar-se amb la llicència d’obres d’una promoció d’Habitat i la imminent implantació d’un supermercat.
Un inici d'any amb 200 actuacions en marxa
La inversió a Terrassa forma part d’una planificació més àmplia del Govern, que el 2026 tindrà en marxa gairebé 200 obres i projectes educatius a tot Catalunya. Educació ha encarregat 84 obres amb un pressupost de més de 100 milions d’euros, i 111 projectes en fase de redacció, com el de Terrassa, encara en una etapa “més preliminar”, amb més de 25 milions destinats. En total, el pressupost mobilitzat superarà els 200 milions d’euros.