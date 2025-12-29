Tecnologia de Terrassa per controlar la corrosió en ponts, refineries i torres de construcció

L’empresa originària de Terrassa Chatu Tech-Witeklab participa en el desenvolupament de nous sensors avançats per a la detecció i monitorització de la corrosió atmosfèrica en infraestructures metàl·liques crítiques. La iniciativa s’emmarca en el projecte MACIC (Monitorització Avançada de Corrosió per a Infraestructures Crítiques), una proposta que combina tecnologia de sensors, monitoratge físic i electroquímic i intel·ligència artificial amb l’objectiu d’anticipar el deteriorament de materials i optimitzar el manteniment industrial.
La corrosió és un problema estructural de gran impacte econòmic. A la Unió Europea genera unes pèrdues anuals estimades de 300.000 milions d’euros, l’equivalent al 3,4% del PIB. Traslladat a l’Estat espanyol, aquest percentatge suposa uns 44.000 milions d’euros anuals. Davant d’aquest escenari, MACIC es planteja com una solució integral per reduir costos, millorar la seguretat i allargar la vida útil d’infraestructures com ponts, refineries o torres de comunicació.
Chatu Tech-Witeklab lidera i coordina un consorci format també per IDONIAL i el Centre Tecnològic CTC. El projecte tindrà una durada de 36 mesos i disposa d’un pressupost de 380.420 euros, finançats a través de la Convocatòria de Projectes en col·laboració publicoprivada 2024. El projecte es divideix en 6 paquets de treball, dels quals Chatu Tech-Witeklab liderarà els dos relacionats amb l’estudi dels mitjans corrosius i el disseny i la fabricació del sensor per poder realitzar les validacions de camp.
Una de les principals innovacions del projecte és el desenvolupament d’un sensor multimodal capaç d’oferir una avaluació precisa de l’estat del material en temps real. El seu disseny modular i personalitzat facilitarà l’adaptació a entorns diversos i en garantirà la integració en diferents tipus d’instal·lacions industrials. Aquesta versatilitat és especialment rellevant en sectors com l’energètic, el del transport o el de la construcció, on les condicions ambientals varien de manera significativa.
La recollida contínua de dades permetrà detectar de forma precoç possibles fallades estructurals i ajustar les estratègies de manteniment. A més, els models predictius basats en intel·ligència artificial analitzaran aquesta informació per anticipar l’evolució de la corrosió amb alta precisió, fet que facilitarà la presa de decisions proactives i reduirà intervencions innecessàries.
Segons les estimacions del consorci, l’aplicació de models de gestió com MACIC podria reduir els costos associats a la corrosió entre un 25% i un 30%. Al mateix temps, afavoriria el desenvolupament de l’economia circular mitjançant una millor gestió del reciclatge de materials metàl·lics i una disminució del malbaratament de recursos.