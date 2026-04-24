CCOO rebutja l’ERO a Ficosa i exigeix un pla industrial

CCOO ha rebutjat l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) plantejat per Ficosa, que afectaria 172 treballadors de la planta de Viladecavalls, i ha condicionat qualsevol negociació a la presentació d’un pla industrial integral per part de l’empresa.
En un comunicat, el sindicat considera imprescindible que la direcció defineixi amb “transparència” el seu horitzó de futur, garanteixi la càrrega de treball i asseguri la continuïtat de les operacions tant en producció com en enginyeria. En aquest sentit, adverteix que no entrarà a negociar ni l’abast de l’ERO ni possibles alternatives fins que no disposi de tota la informació.
CCOO també ha demanat a l’Autoritat Laboral que exerceixi pressió perquè l’empresa assumeixi responsabilitats i garanteixi la viabilitat a llarg termini de la planta. La petició arriba després de la reunió mantinguda aquest dijous amb el conseller de Treball, Miquel Sàmper, en què el Departament va expressar la seva “sorpresa” per la magnitud de l’expedient i es va comprometre a coordinar la mediació.
Segons el sindicat, una empresa amb la trajectòria i capacitat de Ficosa hauria d’haver anticipat la situació del sector. Per això, defensa alternatives que evitin la destrucció d’ocupació, com la diversificació de l’activitat o mesures de flexibilitat interna.
Finalment, CCOO aposta per prioritzar mecanismes com la recol·locació interna i la formació per adaptar la plantilla als canvis del sector, amb l’objectiu d’evitar acomiadaments i assegurar el futur industrial a Viladecavalls.