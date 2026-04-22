Terrassa es convertirà en epicentre estatal de la innovació amb la novena edició d'"Innpulso Emprende"

Terrassa es convertirà a finals de setembre en punt neuràlgic de la innovació empresarial. La ciutat acollirà la celebració de la novena edició d’"Innpulso Emprende", una trobada estatal que reunirà representants municipals, pimes, micropimes i empreses emergents procedents de les 109 ciutats integrades a la Red Innpulso, la xarxa de ciutats de la ciència i la innovació impulsada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.
L’esdeveniment, que tindrà lloc els dies 29 i 30 de setembre, vol reforçar la connexió entre administracions locals i ecosistemes emprenedors, així com impulsar la visibilització del talent emergent i facilitar noves oportunitats de col·laboració, creixement i accés a inversió.
Segons ha destacat el tinent d’alcalde i regidor d’Innovació, Joan Salvador, l’elecció de la ciutat com a seu de la trobada representa “una gran oportunitat per posicionar Terrassa com un pol d’innovació a nivell estatal i posar en valor el talent i l’activitat emprenedora local”. En aquest sentit, Salvador ha remarcat que espais com aquest “són fonamentals per a la connexió entre empreses, l’intercanvi de coneixement i la generació de noves oportunitats de creixement”.
Aquesta novena edició del fòrum incorpora novetats en el seu format i estructura. L’esdeveniment es dividirà en dues jornades consecutives. La primera tindrà un caràcter institucional i relacional, orientada a fomentar el "networking" entre participants i la creació de vincles entre ciutats, empreses i entitats. La segona se centrarà en les presentacions dels projectes empresarials seleccionats per cada municipi, que es mostraran acompanyats pels seus alcaldes i alcaldesses, a més de ponències i espais d’intercanvi de coneixement.
Durant els pròxims mesos, l’Ajuntament de Terrassa treballarà conjuntament amb la Red Innpulso per concretar els espais, el programa i els continguts de la trobada, amb l’objectiu de potenciar la projecció de la ciutat i generar noves oportunitats per al seu ecosistema innovador.