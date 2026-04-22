Més de 500 vacants de feina en una jornada: la Cecot reuneix prop de 40 empreses i entitats i 12 gremis

El primer Saló Connecta: Talent i Empresa, impulsat per la Cecot, posarà a l’abast dels candidats més de 500 vacants de feina en una única jornada el pròxim 28 d’abril a Terrassa. A una setmana de la seva celebració, la iniciativa ja compta amb la participació de prop de 40 empreses i entitats, així com 12 gremis sectorials, que permetran concentrar en un sol espai ofertes vigents i corresponents a perfils professionals diversos.
Les vacants abasten àmbits com la indústria, els serveis, la tecnologia, la logística, l’administració, el comerç, la qualitat, les funcions tècniques i l’atenció a les persones. Entre les empreses confirmades hi ha Eurofragance, Pastisart, Educa Borràs, Parc Vallès, Veolia, Mikalor, SM Savall, Vítaly, TOI TOI, Egarfil, Rubí Tools, DOGA, CELSA Group, MútuaTerrassa, Leitat Technological Center, LaFACT, Ametller Origen, Finsa Job Group i Yomovo, a més d’altres incorporacions que s’estan acabant de tancar.
La jornada també comptarà amb empreses especialitzades en selecció de personal com Marlex, GCT Plus i Randstad, que facilitaran el contacte amb candidatures i processos de contractació.
Pel que fa a la participació sectorial, el saló incorpora gremis i entitats com el Gremi de la Construcció del Vallès, el Gremi de la Fusta, el Gremi Químic, l’ASEITEC, l’ACCA, el Gremi de Ferreteria, Greintec, la Unió Empresarial del Metall, el Gremi de Transports i Logística de Catalunya, l’Institut Industrial-Gremi Tèxtil, el Gremi de Tallers de Reparació de Vehicles i l’AIPC, que aporten necessitats de contractació dels seus respectius àmbits.
Des de l’entitat remarquen que el valor del saló no rau només en la presència d’empreses, sinó en la possibilitat de generar contacte directe i immediat entre oferta i demanda. Segons el secretari general de la Cecot, Oriol Alba, “l’objectiu és simple i directe: connectar talent amb vacants concretes en una mateixa jornada”.
El Saló Connecta es completarà amb un programa de càpsules informatives de 20 a 25 minuts sobre currículum, LinkedIn, entrevista de selecció, identificació de competències, activació de la cerca de feina i intel·ligència artificial aplicada a aquest àmbit, pensades per oferir eines pràctiques als assistents.
La iniciativa compta també amb la col·laboració de centres i institucions com ESCI, EADA Business School, ESDI, Euncet, la UPC i la UAB, i amb el suport de la Fundació Institut Industrial. L’entrada és gratuïta amb inscripció prèvia.