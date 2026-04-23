El president executiu de Cirsa, Joaquim Agut, considera que "és evident" que l'acció de la companyia terrassenca del sector del joc i l'oci "està infravalorada" amb relació als resultats que la multinacional ha anat presentant trimestre rere trimestre. A més, el directiu assegura que "també ho és pels analistes que ens cobreixen".
Així s'ha expressat Agut en el seu discurs aquest dijous durant la primera junta general d'accionistes que celebra l'empresa des del seu debut als parquets el passat 9 de juliol del 2025, una assemblea que ha aprovat, entre altres, els comptes anuals corresponents a l'exercici 2025 i la distribució d'un dividend de 75 milions d'euros, amb càrrec a la reserva de prima d'emissió, fixat en el 35% del benefici net ajustat, i que ascendeix a 0,45 euros per acció. La trobada ha tingut lloc a LaFACT Cutural de Terrassa, amb el vot de 242 accionistes que representen el 89,46% del capital social de la companyia.
En aquest marc, el president de Cirsa ha defensat la sortida a borsa de la firma amb seu a la carretera de Castellar com un "indubtable èxit", en un entorn "complicat" en què altres empreses van cancel·lar operacions similars, amb una sobredemanda de més de vuit vegades assolida. Ara bé, respecte de la cotització de la companyia, ha assegurat que "mentre els mercats premiaven els bons resultats de Cirsa amb pujades en el preu de l'acció, s'han produït situacions en el sector del joc a nivell global i a nivell macroeconòmic que han provocat caigudes significatives en la cotització de les empreses del sector" i ha lamentat l'impacte del nou model de negoci d'apostes predicitives en el mercat nordamericà i la pujada de taxes de joc al Regne Unit, que, ha dit, "han provocat caigudes generalitzades i significatives dels preus". En aquest sentit, ha reconegut que el títol de la companyia que presideix no ha tingut el comportament desitjat. Tot i això, s'ha congratulat que hagi "batut clarament el de les accions del conjunt del sector", fet que atribueix a un model de negoci "altament diversificat i amb alts marges i alta generació de caixa".
La desinversió de Blackstone, una decisió exclusiva del fons
En aquesta línia, Agut ha mencionat la recent venda accelerada que ha dut a terme Blackstone d'un 4% de la seva participació a Cirsa, "un fet que ha de permetre que la nostra acció tingui un volum més gran de liquiditat diària" i ha de permetre que "grans fons institucionals puguin invertir" en la companyia a llarg termini, ha assenyalat.
Repreguntat per un accionista sobre aquesta operació, Agut ha remarcat que es tracta d’una decisió exclusiva del fons i que Cirsa no hi té cap paper directe, més enllà de ser-ne informada pels canals reglamentaris. També ha recordat que aquesta possible desinversió ja estava prevista en el fullet de sortida a borsa. El directiu ha insistit que l’operació no té cap impacte en els resultats ni en el compte de la companyia i que no suposa ni ingressos ni despeses. En canvi, ha defensat que la reducció progressiva de la participació de Blackstone pot tenir un efecte positiu perquè incrementa el "free flow" i, amb això, la liquiditat, cosa que els accionistes han dit que és important en les reunions mantingudes en els últims mesos.
En una atenció posterior als mitjans, Agut ha evitat anticipar cap altre moviment concret de Blackstone, tot i reconèixer que noves desinversions són possibles si es donen les condicions previstes en el fullet. Ha afegit que la companyia manté una relació de plena sintonia amb el fons nord-americà, i que el seu suport estratègic no ha canviat des de la sortida a borsa.
En aquest sentit, l'empresa terrassenca recorda que Blackstone continua com a accionista majoritari, amb un 74% del capital. Els inversors institucionals representen el 21% de la base accionarial i els minoristes, l'altre 5%.
Pla de compres
Durant la junta d'aquest dijous, Agut, ha avançat, d'altra banda, els objectius de creixement i resultats que la multinacional s'ha marcat a futur, amb un increment anual dels ingressos d'entre el 5 i el 8%, un 15% en el cas del negoci en línia, acompanyat d'un "focus molt clar en la millora sostinguda del marge EBITDA". Per a aquest 2026, l'increment dels ingressos esperat és d'entre un 7 i un 9,5%, assolint un rang de 2.500 a 2.560 milions d'euros, i un creixement de l'EBITDA d'entre un 6 i un 9%, per a un rang d'entre 800 i 820 milions d'euros.
En relació amb les estratègies de creixement, Agut ha detallat que la companyia preveu invertir entre 400 i 500 milions d’euros en adquisicions en els pròxims tres anys (2026, 2027 i 2028) pels més de 150 milions invertits en 17 adquisicions el 2025. Ho farà combinant operacions en els mercats on ja és present –"tots", ha dit, per després apuntar cap a Espanya i Itàlia–, amb noves geografies properes a aquests, seguint la lògica d’expansió progressiva que ha caracteritzat el grup en les darreres dècades, i una aposta clara pel negoci digital –on "hauria de ser una adquisició d'un pes important"–, que actualment representa aproximadament una quarta part dels seus ingressos.
Ha remarcat que aquestes operacions se centraran en adquisicions petites i complementàries, habituals en la trajectòria de la companyia, però ha obert la porta a fer alguna operació de més volum si apareix una oportunitat adequada. En aquest sentit, ha insistit que Cirsa “no compra problemes” i que qualsevol operació s’analitza des del rigor econòmic i el compliment normatiu.
La multinacional terrassenca va tancar el 2025 amb beneficis rècord de 72,9 milions d’euros i uns ingressos de 2.339 milions (+8,8%), impulsats tant pel creixement del negoci com per la reducció del deute. El resultat operatiu també va assolir màxims, amb més de 750 milions d’euros, i totes les divisions —especialment la digital— van mostrar una evolució a l’alça.