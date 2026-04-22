Leitat estrena a Terrassa un laboratori pioner per reciclar bateries

Leitat ha posat en marxa a la seva seu de Terrassa un nou laboratori especialitzat en el reciclatge directe de bateries, una infraestructura pionera a Espanya pensada per afrontar un dels grans reptes de la transició energètica: què fer amb les bateries quan arriben al final de la seva vida útil i com recuperar-ne els materials clau.
El nou espai integra en un únic entorn tot el procés de gestió de bateries. Des de la recepció i l’emmagatzematge segur, fins al desmuntatge automatitzat de packs i cel·les, passant per la classificació segons la química i l’estat de salut, i la separació i recuperació dels materials actius per a la seva reutilització.
Un dels aspectes més destacats del projecte és l’aposta pel reciclatge per via seca, una tecnologia que evita processos intensius en químics i redueix el consum energètic. Aquest enfocament permet recuperar directament els materials actius de les bateries (sobretot càtodes i ànodes), mantenir-ne l’estructura i el valor funcional, i minimitzar o eliminar l’ús de líquids i processos químics complexos.
El nou laboratori de Leitat és la primera infraestructura a Catalunya i a Espanya que integra, en un mateix espai tecnologies per identificar la química de les bateries sense contacte, desmuntatge automatitzat i robotitzat de bateries de vehicles elèctrics fins al nivell d’elèctrode, i recuperació dels materials actius d’ànode i càtode per a la seva reutilització.
Amb aquesta iniciativa, Leitat reforça la seva trajectòria en el camp de les bateries. Des de la creació, l’any 2009, de l’àrea d’Energy Storage, el centre ha participat en 75 projectes d’R+D, dels quals el 64% s’han desenvolupat amb empreses i el 36% corresponen a projectes de recerca europeus i estatals. A més, Leitat ha coordinat 10 projectes europeus en els darrers programes marc de la UE (FP7, Horizon 2020 i Horizon Europe) i ha treballat amb 36 empreses de deu sectors industrials diferents, des de la mineria i els materials fins a l’energia, el transport, el reciclatge o la intel·ligència artificial. Només des del 2021, el centre ha captat 6,58 milions d’euros en projectes vinculats al reciclatge de bateries.
El nou laboratori serà operat conjuntament per les àrees d’Energy Storage (ES) i Robotics & Automations (ROB) de Leitat, una col·laboració que des del centre defensen que permet combinar el coneixement profund en tecnologies electroquímiques amb l’expertesa en robòtica industrial i automatització de processos.
Segons Leitat, aquesta nova infraestructura és clau en un context en què el creixement de la mobilitat elèctrica i de les tecnologies d’emmagatzematge energètic incrementa la demanda de materials crítics i la necessitat de sistemes de reciclatge més eficients.