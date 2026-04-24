Bike Ocasión aterra a València i prepara una nova obertura a Alacant aquest estiu

L’empresa terrassenca Bike Ocasión, especialitzada en la compra, recondicionament i venda de bicicletes de segona mà, ha inaugurat una nova botiga a València, un pas més en la seva estratègia de creixement al mercat estatal i en la consolidació del seu model de negoci híbrid. L’obertura, ja avançada pel Diari de Terrassa, estava prevista inicialment entre gener i febrer del 2026, però finalment s’ha materialitzat a finals de març. El nou establiment està operatiu des del passat dia 28.
La tenda, ubicada al centre comercial Parque Albufera, disposa d’uns 600 metres quadrats i s’ha concebut com un espai especialitzat que combina amplitud i funcionalitat, diuen. La botiga ofereix una exposició de més de 300 bicicletes recondicionades, revisades per la mateixa empresa, i incorpora un equip d’assessorament per guiar els clients en la seva compra.
Més enllà de la venda, l’espai neix amb una vocació polivalent. Actua com a botiga de destinació per a ciclistes que volen comparar models o resoldre dubtes, però també com a punt logístic per a la recollida i entrega de bicicletes. A més, els usuaris poden vendre la seva bicicleta a la companyia o entregar-la com a part del pagament per adquirir-ne una altra, reforçant així el model circular i sostenible que impulsa la firma.
Segons el co-CEO de Bike Ocasión Borja Mesonero-Romanos, l’arribada a València respon a la voluntat de posicionar-se en una regió clau: “Volíem ser presents en una zona amb una gran cultura ciclista i fer-ho amb una botiga a l’altura d’aquesta passió”. El directiu també ha destacat que aquesta obertura se suma a noves instal·lacions logístiques a Madrid, superiors als 3.000 metres quadrats, com a mostra de l’aposta per l’expansió nacional.
Per la seva banda, el també co-CEO Juan D. Carretero ha subratllat que el nou concepte d’establiment busca millorar l’experiència del client: “Volem que sigui un espai de referència, on es pugui veure el producte de prop, rebre assessorament professional i trobar la millor solució per a cada necessitat”.
Amb aquesta obertura, Bike Ocasión continua desplegant el seu pla de creixement a Espanya i ja es prepara per aixecar la persiana d'una nova botiga a Alacant, prevista per a aquest estiu. L’empresa manté així el seu ritme d’expansió amb l’objectiu de reforçar la presència física sense renunciar al canal digital.