Ficosa inicia un ERO per a uns 170 treballadors de la planta de Viladecavalls

La multinacional catalana Ficosa ha comunicat l’inici d’un expedient de regulació d’ocupació (ERO) a la seva planta de Viladecavalls "amb l’objectiu d’adaptar la seva estructura organitzativa i productiva al nivell actual d’activitat". La informació, avançada per El Periódico i confirmada pel Diari de Terrassa, apunta que el procés podria afectar fins a 172 treballadors, aproximadament el 21% de la plantilla del centre.
En una breu comunicat, la companyia confirma l'inici del procediment i argumenta que la decisió respon “als canvis en la demanda dels clients i en els volums de producció dels projectes desenvolupats a la planta de Viladecavalls”, en un context que la firma defineix com a “especialment exigent” per al conjunt del sector global de l’automoció.
Ficosa és un grup industrial especialitzat en el desenvolupament i producció de components i sistemes per a vehicles, especialment en àmbits com la visió, la seguretat i la connectivitat. La planta de Viladecavalls és el principal centre productiu de la companyia i concentra una part rellevant de la seva activitat industrial.
En el mateix comunicat, l’empresa admet que es tracta d’“una decisió difícil” i assegura que és “plenament conscient de l’impacte que aquesta mesura té sobre les persones”. En aquest sentit, afirma que afronta el procés amb “la màxima responsabilitat, respecte i voluntat de diàleg” amb la representació dels treballadors.
L’ERO s’emmarca en un context de transformació profunda del sector de l’automoció, marcat per la transició cap al vehicle elèctric i per l’ajust dels volums de producció.