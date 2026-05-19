La Cecot celebra l’acord pels pressupostos i reclama recuperar la capacitat d’acció econòmica

La Cecot ha celebrat aquest dimarts l’acord parlamentari que ha de permetre avançar cap a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2026 i ha defensat que Catalunya necessita recuperar “la capacitat d’acció econòmica” després de mesos d’interinitat pressupostària.
La patronal considera que disposar d’uns comptes aprovats és imprescindible per garantir la planificació econòmica, l’execució d’inversions i el desenvolupament del teixit productiu. “Catalunya necessita pressupostos per continuar avançant, per decidir i per activar projectes essencials tant per a la ciutadania com per a l’activitat econòmica”, ha assenyalat el president de la Cecot, Xavier Panés.
L’organització empresarial sosté que la manca de pressupostos limita la capacitat d’actuació de les administracions, frena inversions i introdueix incertesa en l’activitat empresarial. També adverteix que la prolongació d’aquesta situació pot acabar afectant tant l’activitat productiva com els serveis públics. En aquest context, defensa que les administracions han de poder treballar amb comptes aprovats igual que les empreses necessiten planificar anualment la seva activitat per garantir estabilitat i impulsar projectes estratègics.
Indústria, innovació i infraestructures
Més enllà de l’acord pressupostari, la patronal insisteix que les polítiques públiques han de mantenir una orientació clara cap al reforç del teixit productiu i la competitivitat empresarial. Així, reclama que la indústria, la innovació i el suport a l’empresa se situïn al centre de l’acció econòmica, amb una dotació pressupostària “suficient i estable” que permeti impulsar la competitivitat i la generació d’ocupació de qualitat.
L’entitat també remarca que l’aprovació dels pressupostos ha d’anar acompanyada d’una execució eficient de les inversions previstes, especialment en àmbits com les infraestructures, la mobilitat i el desenvolupament econòmic territorial, que considera claus per a la competitivitat de les empreses catalanes.