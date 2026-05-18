De teles expositives a sacs de dormir, pufs i porta-ampolles: Leitat impulsa nous productes circulars

Un sac de dormir solidari per a persones sense llar, un puf per a espais expositius i un porta-ampolles de marxandatge circular. Aquests són els tres principals productes desenvolupats en el marc del projecte “Tenim Molta Tela” (TMT), una iniciativa impulsada per l'empresa de Calonge ARTPLAY amb la col·laboració de Leitat per donar una segona vida a teles impreses post-consum, allargant-ne la utilitat i evitant que es converteixin en residus.
El projecte, amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, ha permès convertir tèxtils procedents de fires, exposicions i suports publicitaris en nous productes reutilitzables amb valor afegit ambiental i social.
El desenvolupament dels prototips ha estat una de les peces centrals de la iniciativa. El primer dels productes és un sac de dormir solidari ideat per Sara Benkhiye i Vanessa Fornieles, pensat per a persones sense llar. La proposta incorpora criteris socials i sostenibles tant en la producció com en la distribució i ús posterior. Els altres dos productes sorgits del projecte són un puf fabricat amb teles reutilitzades i orientat al mateix sector expositiu i un porta-ampolles concebut com a element de marxandatge circular. Les idees van néixer a partir del “TextilTHON TMT” i del Concurs TMT, dues iniciatives participatives que van reunir dissenyadors, creadors i professionals per explorar noves aplicacions per a aquests materials.
La producció dels prototips també ha comptat amb la implicació d’entitats socials i professionals locals. El sac de dormir s’ha confeccionat al taller de Top Manta, el porta-ampolles a la Fundació Roure i el puf ha estat elaborat per BiNS, una artesana local.
En el projecte, Leitat ha assumit un paper clau en la definició, desenvolupament i validació del model de negoci circular. El centre tecnològic terrassenc ha liderat l’estudi de viabilitat ambiental i social i l’anàlisi dels materials i possibles aplicacions. També ha participat en la identificació de les propostes (TextilTHON i concurs), l'anàlisi de la viabilitat tècnica i econòmica, així com en la definició del sistema de logística inversa per recuperar les teles un cop acabat el seu ús inicial i reincorporar-les a un nou procés de transformació.
El centre tecnològic destaca que el projecte reforça el seu paper com a agent clau en la transferència de coneixement i en l’impuls de models de negoci circulars aplicables a la indústria.