Com es mou el mercat borsari

Històricament, el mercat es movia seguint les dades fonamentals de les companyies, i diàriament per l’anàlisi tècnica. Però hi ha un factor molt important, que són els moviments de diners, o sigui, els fluxos de diners que entre i surten diàriament, especialment perquè han canviat els actors. Clàssicament, es parlava de les mans fortes o operadors institucionals actius, o sigui, els operadors que movien paquets d’accions de gran volum, que suposaven quasi el 80%, i els minoristes, que malgrat ser un gran nombre d’operadors, les accions per paquet són molt més petites i suposaven la resta. Bé, doncs en l’actualitat han emergit dues noves categories d’inversors que aglutinen la major part de les transaccions. La primera són els sistemes automàtics basats en algoritmes o els sistemes anomenats “High Frequency Trading”, que, basats en la direcció dels fluxos, s’aprofiten d’ells per “momentum” i la liquiditat i representen un 42% del mercat. L’altra aparició són els sistemes d’inversió passius, tant en fons com ETF, que estan invertint en allò que està més capitalitzat i té més volum de negociació, suposant avui el 17%. Així, els gestors institucionals han passat a ser només l’11% , mentre que els minoristes s’han més que doblat i suposen el 26% per la democratització dels mercats i la gran extensió geogràfica dels petits operadors.
Per tant, el mercat va perdent, cada dia, sentit fonamentalista, però la democratització ha canviat també la mitjana de permanència en els valors, que ha passat a ser de 8 anys al 1950 a mesos i setmanes avui dia. Els diners estan hiperactius amb hiperrotació permanent. Si afegim que els minoristes usen els ETF pel curt termini i per invertir en índexs, que inexorablement segueixen també, retroalimenten les companyies de més volum.
Si hi afegim que el sistema borsari ja no busca l’eficiència de preus, sinó la gestió de la liquiditat per “momentum”, amb un 42%, ajuda a desvirtuar els mercats de nou, exagerant les tendències de tendència de volum, i desviant-se de la lògica dels fonamentals, portant-nos a un mercat molt líquid però molt menys estable. Així, els minoristes restem en inferioritat de condicions fent ”trading” a curt termini.