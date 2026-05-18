BonÀrea obre la seva primera botiga a Vacarisses

La cadena agroalimentària bonÀrea Agrupa ha anunciat l'obertura de la seva primera botiga a Vacarisses, amb la qual la companyia reforça la seva presència al Vallès Occidental. El nou establiment està situat a l’avinguda de Muriel Casals i Couturier, 15, i disposa d’una superfície comercial de 271 metres quadrats.
La botiga ofereix unes 2.400 referències de producte. A més, el supermercat incorpora una zona d’aparcament pròpia per facilitar l’accés als clients, especialment als residents de les urbanitzacions i zones perifèriques de Vacarisses.
Amb aquesta obertura, que ha comportat la creació de cinc nous llocs de treball directes, bonÀrea arriba als 46 establiments a la comarca i als 301 punts de venda a la província de Barcelona.
Segons ha explicat Merche Orellana, responsable d’Expansió i Obres de botigues de bonÀrea, el nou local s’ha ubicat “de forma estratègica” en un polígon industrial –Can Torrella– que actua com a principal porta d’entrada al municipi. “Aquest emplaçament ens permet donar un servei òptim no només al centre, sinó també a la gran àrea d'influència formada per les nombroses urbanitzacions i residències de l’entorn. El nostre objectiu és oferir als veïns una compra completa i àgil, mantenint el nostre compromís de proximitat i servei als entorns menys densament poblats”, ha assenyalat.
La companyia destaca que la nova botiga s’emmarca en el seu model d’integració vertical, que controla tot el procés productiu sense intermediaris, des de l’origen fins al punt de venda final.
El supermercat obrirà de dilluns a dissabte de 9 a 21 hores de manera ininterrompuda. Els diumenges i festius, l’horari serà de 9 a 14 hores.