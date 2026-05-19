La indústria química denuncia una “fatiga reguladora” per l’augment de normes

La indústria química denuncia que l’augment de regulacions s’ha convertit en un dels principals condicionants de la competitivitat industrial. El Gremi Químic de la Cecot alerta que la “hiperregulació” genera costos addicionals, complexitat administrativa i una pèrdua d’agilitat competitiva per a les empreses del sector.
Segons les dades exposades per l’entitat, en el cas de la indústria química, els costos derivats de la regulació han arribat a representar fins a un 12% del valor afegit del sector a Europa, amb impactes directes sobre la capacitat d’inversió i internacionalització de les companyies. El gremi també apunta que el creixement sostingut del marc regulador europeu, "amb centenars de noves disposicions anuals", està provocant una “fatiga normativa”, especialment en sectors intensius en innovació.
Empreses, experts i representants sectorials
En aquest context, el Gremi Químic de la Cecot organitzarà aquest dijous, 21 de maig, la jornada “Hiperregulació i incertesa: el gran repte del sector químic”, que tindrà lloc a la seu de la Cecot a Terrassa. La sessió reunirà empreses, experts i representants sectorials per analitzar l’impacte de la regulació sobre l’activitat industrial i abordar possibles eines per gestionar-ne els efectes.
El programa combinarà una anàlisi institucional i reguladora amb una aproximació aplicada a la realitat empresarial. Entre els participants hi haurà el doctor Xavier Pujol, CEO de Reibus i expert en optimització industrial, digitalització i millora de processos, que oferirà la ponència central de la jornada.
Segons destaca la Cecot, Xavier Pujol ha defensat en fòrums industrials recents la necessitat d’incorporar la digitalització, la intel·ligència artificial i l’anàlisi de dades per millorar la competitivitat i reduir costos en entorns industrials complexos. També sosté que la transformació industrial requereix processos planificats i una implantació progressiva orientada a resultats.
La jornada inclourà igualment la participació de representants de FedeQuim, que aportaran una visió sectorial sobre el context actual i els principals reptes normatius.
L’objectiu de la trobada és oferir als assistents una radiografia de la situació actual del sector químic, una lectura dels canvis reguladors previstos per als pròxims anys i exemples pràctics sobre com la digitalització i la innovació poden ajudar les empreses a gestionar la pressió normativa.
El repte de trobar l'equilibri
El debat sobre la hiperregulació arriba en un moment en què Europa impulsa noves regulacions vinculades a la sostenibilitat, la seguretat i la descarbonització. Segons el Gremi Químic, el sector es troba davant el repte d’equilibrar el compliment normatiu amb la competitivitat i la viabilitat econòmica.
A Catalunya, la indústria química està formada per prop de 2.000 empreses i més de 61.000 llocs de treball. La seva facturació supera els 21.500 milions d’euros, fet que la converteix en el segon sector manufacturer del país. També és el primer sector exportador de Catalunya, amb més d’un 25% del total de les exportacions dels darrers anys.
El sector concentra una part important de la seva activitat a Tarragona, el Vallès i l’àrea de Barcelona, amb presència d’empreses multinacionals i centres de recerca i desenvolupament. Segons la Cecot, la indústria química és un sector tractor per a activitats com l’automoció, la salut, l’energia o els nous materials.
Des del Gremi Químic insisteixen doncs que el pes estratègic del sector fa imprescindible disposar d’un marc regulador “equilibrat”, capaç de garantir la sostenibilitat i la seguretat, però també de facilitar la inversió, la innovació i la competitivitat industrial.