La plantilla de Ficosa es concentrarà dijous a Barcelona contra l’ERO

Els treballadors de Ficosa es mobilitzaran aquesta setmana contra l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) plantejat per la companyia a la planta de Viladecavalls. El comitè d’empresa ha convocat una concentració aquest dijous, 21 de maig, a Barcelona, coincidint amb una nova reunió del període de consultes entre direcció i representants sindicals.
La protesta es farà a les 9.30 hores davant la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat, al carrer de Sepúlveda, on està prevista la trobada entre les parts amb la mediació del Departament d’Empresa i Treball. Segons ha informat CCOO d’Indústria de Catalunya, la convocatòria busca visualitzar el rebuig de la plantilla als 172 acomiadaments previstos per l’empresa i exigir a l’empresa un pla industrial que garanteixi la continuïtat de l’activitat i de l’ocupació a les instal·lacions de Viladecavalls.
CCOO i la resta de sindicats que integren el comitè d’empresa reclamen a la direcció de Ficosa la retirada de l’ERO i la negociació de mesures alternatives “per afrontar l’escenari actual, sense acomiadaments traumàtics”. En aquest sentit, aposten per prioritzar les recol·locacions internes i la formació dels treballadors per adaptar-se als canvis del sector industrial.
Ficosa va confirmar el passat 21 d'abril l’inici d’un ERO a la seva planta a Viladecavalls. La companyia justificava la mesura pels "canvis en la demanda dels clients i en els volums de producció dels projectes desenvolupats a la planta de Viladecavalls”, en un context que la firma defineix com a “especialment exigent” per al conjunt del sector global de l’automoció.
Suport polític i institucional
A Terrassa, el grup municipal de Tot per Terrassa presentarà a la propera Junta de Portaveus de l’Ajuntament una proposta d’acord en suport als treballadors de la companyia. La formació municipalista considera que aquest anunci representa “un cop molt dur” per al conjunt del Vallès Occidental i especialment per a Terrassa, "atès que nombroses famílies de la ciutat depenen directament o indirectament de l’activitat industrial de Ficosa". La proposta denuncia que "una empresa amb la trajectòria i la solidesa econòmica de Ficosa hauria d’haver apostat per processos de diversificació i reindustrialització que garantissin l’estabilitat laboral” i reclama que qualsevol negociació passi per la presentació d’un pla industrial integral, transparent i amb garanties de futur per a la planta de Viladecavalls i el conjunt de la plantilla.
El grup municipal socialista també té previst presentar al proper ple municipal de Terrassa una moció de suport als treballadors i reclamant
tant a l’empresa com a les administracions competents que actuïn per garantir la continuïtat industrial i l’ocupació al territori.
El candidat socialista a l’alcaldia de Terrassa, Javi García, s'ha reunit recentment amb el comitè d’empresa de Ficosa conjuntament
amb l’alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, per conèixer de primera mà la situació dels treballadors i traslladar-los el
seu suport.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; el tinent d'alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona; la tinenta d'alcalde de Promoció Econòmica i Educació, Meritxell Lluís; i la regidora d'Ocupació, Montserrat Caupena; també es van reunir divendres de la setmana passada amb els delegats sindicals i representants del comitè d’empresa de la companyia per oferir-los el suport i la col·laboració de l’Ajuntament.