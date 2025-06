La Cecot comparteix la preocupació per la manca de professionals i l'absentisme laboral amb la Generalitat

Membres del Club Cecot de Directius de Recursos Humans i de la patronal amb seu a Terrassa, el secretari de Treball de la Generalitat de Catalunya, Paco Ramos, i el director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), Francesc Castellana, han coincidit aquest dimecres en la preocupació per la manca de professionals, el repte de la captació i retenció de talent i l’absentisme laboral.

En una trobada institucional i una sessió de treball de caràcter privat que ha tingut lloc a la seu de l'organització empresarial, Ramos ha destacat la preocupació del Departament d’Empresa i Treball per la manca de professionals en determinats sectors i ha subratllat la necessitat de potenciar la formació professional i l’atracció de talent a través de polítiques coordinades amb el sistema educatiu i les empreses. Ramos també ha fet referència a l’absentisme laboral com un repte compartit: “Ens fan falta professionals, i també ens preocupa l’absentisme. Des del Departament som conscients d’aquesta realitat i estem treballant conjuntament amb les entitats per definir polítiques per mitigar-ho”.

En la seva intervenció, Francesc Castellana ha destacat que “estem en un moment en què el SOC s’orienta cap a les empreses” i ha subratllat la seva voluntat de ser “aliats per ajudar-les a captar i retenir talent”. Castellana ha remarcat que “el nostre posicionament passa per acostar-nos i posar-nos al servei de les empreses”, en un context social favorable a Catalunya, Espanya i la Unió Europea. També ha insistit en la importància de fomentar consensos per afrontar les necessitats existents actuals. D'altra banda, ha recordat que “el SOC, avui, té una obligació tant amb les empreses com amb les persones, i que tot i que històricament parlàvem de programes d’acompanyament; ara parlem de drets”. Així mateix, ha ressaltat la importància del diàleg social i la col·laboració publicoprivada com a palanca per avançar: “Volem que les empreses ens sentin propers, al seu costat i ens facin servir per millorar”.

Abans de la sessió de treball, el secretari general de la Cecot, Oriol Alba, i la directora de Cecot Formació i Desenvolupament, Eulàlia Martínez, han rebut Ramos i Castellana a la seu de la patronal i els han guiat en una visita a les instal·lacions i aules que el centre de formació de l’entitat té al recinte. “Hi passen més de vuit-mil alumnes l’any pel centre de formació de Cecot, tant per les instal·lacions que tenim a la seu central, com al Vapor Universitari o la seu de Barcelona, entre altres espais”, ha explicat Alba.

El president del Club, Àngel Buxó, ha obert la sessió destacant els orígens i objectius del Club Cecot de Directius de Recursos Humans: “el Club va néixer amb una doble intenció: donar suport als professionals que gestionen persones, tant en petites, mitjanes com grans empreses, i crear un espai de confiança per compartir experiències entre iguals”. En aquest sentit, Buxó ha posat en valor l’oportunitat de la trobada amb els representants del Departament de Treball i del SOC per generar un diàleg directe i útil entre l’administració i els representants empresarials.

La sessió ha conclòs amb un torn obert de paraules, moderat per Oriol Alba, on els representants empresarials han pogut exposar les seves inquietuds i necessitats.

Entre els assistents a la trobada hi ha Elena Donate, direcció Àrea Dinamització Territorial – Consell Comarcal del Vallès Occidental; Montserrat Caupena, regidora d'Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa; Olga González, directora de l'Àrea d'Indústria, Comerç i Ocupació de l’Ajuntament de Rubí; Víctor Garcia, regidor d’Ocupació, Educació, Empresa i Recursos Humans de l’Ajuntament de Rubí; Núria Rossell, cap del Servei Rubí Forma; Cristina Padilla Zaplana, representant de l’Ajuntament de Cerdanyola; i representants de les empreses Hidrotec Sanejament, Fragance Science, Marlex People ETT, Prodis, Mercadona, GCTPLUS ETT, BBraun Medical, IMAN Corporation, Establiments Viena, Casa Mas Alimentació i Egarsat.