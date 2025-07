Leitat impulsa una nova generació d’electrolitzadors per a un hidrogen verd més competitiu

Leitat segueix perfilant-se com a actor clau en la transició energètica europea. Aquesta vegada, el centre tecnològic terrassenc forma part del consorci internacional que ha anat a Viena per participar a la reunió inicial ("kick‑off meeting") del projecte ENDURION, finançat pel programa Horizon Europe, que té com a objectiu desenvolupar una nova generació d’electrolitzadors d’intercanvi aniònic a pressió (AEMEL) totalment basats en materials abundants i escalar-los per a una producció d’hidrogen verda més eficient.

ENDURION vol afrontar els principals desavantatges dels AEMEL tradicionals: la baixa eficiència i durabilitat. Es planteja augmentar ambiciósament un 30 % aquests paràmetres i reduir el cost de producció d’hidrogen fins a 4,50 €/kg H₂, objectius que marcarien un pas endavant en la competitivitat d’aquesta tecnologia.

Algunes de les novetats que aportarà el projecte inclouen el desenvolupament de capes de transport poroses sostenibles; catalitzadors lliures de materials crítics i co-catalitzadors amb líquids iònics; membranes ecològiques d’origen biològic, i nous dissenys de cel·la electroquímica i stack per a l’escalabilitat.

Concretament, Leitat fabricarà i caracteritzarà films de nanofibres de carboni dopades amb NiMo i Ni/Fe-òxid/fosfur per al seu ús com a càtodes (càtodes basats en nanofibres de carboni dopades poroses). També desenvoluparà estratègies per a l’optimització dels elèctrodes per a les reaccions HER i OER i seleccionarà la millor opció per a escalar-la.

ENDURION compta amb un pressupost total de prop de 3,98 milions d’euros, amb un finançament atorgat en el marc del programa RIA d'Horizon Europe. Les seves activitats es desplegaran fins el 31 d’octubre de 2028.

Amb socis de grans institucions com l’Austrian Institute of Technology (AIT), Polito, CNRS, Université de Pau i altres empreses industrials, ENDURION aspira a reforçar la sobirania europea en materials i tecnologies clau per a la descarbonització.