La Cecot demana el màxim consens en la tramitació de la Llei de la Direcció Pública Professional

La Cecot ha celebrat aquest dimarts l’inici de la tramitació parlamentària de la Llei de la Direcció Pública Professional, una mesura llargament reclamada per la patronal amb seu a Terrassa com a clau per garantir una administració pública més moderna, eficient i orientada als resultats. L'entitat ha reclamat, a més, el màxim consens entre els grups parlamentaris per assegurar l’aprovació d’una norma que veu com una peça clau per a la reforma de l'administració.

“Des del món empresarial tenim clar que cap projecte, sigui econòmic, educatiu o social, funciona sense una direcció preparada. L’administració tampoc. Apostar per la professionalització és apostar per la transparència, per la bona gestió, per recuperar la confiança ciutadana i empresarial”, ha afirmat el president de la Cecot, Xavier Panés. Per al líder patronal, la nova llei ha de marcar “el punt de partida d’un canvi real, profund i sostingut” i ha advertit que no pot quedar “en un calaix”.

La Cecot, com a entitat promotora i membre actiu del Fòrum d’Entitats per a la Reforma de l’Administració (FERA), ha estat una de les impulsores de l’Acord de la Societat Civil per a la Reforma de l’Administració, que inclou la direcció pública professional com una de les vuit propostes clau per transformar el model administratiu de Catalunya. L’acord, presentat el novembre passat, compta amb el suport de més de 300 entitats dels àmbits econòmic, social, acadèmic i professional.

La Cecot considera que el projecte de llei presentat pel Govern és un pas determinant per garantir que les responsabilitats directives dins l’administració siguin assumides per persones seleccionades per mèrit, capacitat i experiència, "allunyades de la lògica partidista i amb continuïtat més enllà dels cicles electorals". Per a l'organització multisectorial, es tracta d’un pas necessari per avançar cap a una administració més moderna, àgil i útil per a la ciutadania i per a les empreses. “La direcció pública professional no és només una peça més; és la palanca que pot activar tota la transformació que l’administració necessita per funcionar millor”, ha remarcat Panés.

L’entitat ha valorat positivament l’anunci fet dilluns pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, durant la reunió institucional amb el FERA, i ha expressat la seva voluntat de continuar col·laborant en la millora del sector públic.

Finalment, la Cecot ha fet una crida als grups polítics per actuar amb “altura de mires, responsabilitat i sentit de país”, amb l’objectiu que la llei s’aprovi durant aquesta legislatura.