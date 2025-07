Hercal i Rezero sumen esforços per avançar cap al residu zero en la construcció

L’empresa terrassenca Hercal Diggers, especialitzada en la construcció d’obra civil i urbanització, moviment de terres i excavacions, murs escullera, obres de demolició i subministrament d’àrids, i la Fundació Rezero, que treballa per crear coneixement i impulsar projectes innovadors perquè administracions, empreses i ciutadania avancin cap al residu zero, sumen forces per reduir els impactes ambientals d'un dels sectors que més residus genera. Companyia i entitat han firmat un conveni que suposa la primera col·laboració de la Fundació Rezero amb una empresa de l’àmbit de la construcció.

Des de l'entitat recorden que els residus de la construcció suposen un desafiament important a l’hora d’avançar cap a l’ús eficient dels recursos i que, pel seu pes elevat, són la fracció més destacada del total de residus. Ara bé, si es gestionen correctament, tenen un gran potencial de reutilització, asseguren. En aquest sentit, destaquen que la posada en marxa ara fa més de quatre anys de la Planta H-Zero, a Terrassa, Hercal "ha fet un pas decisiu cap a la prevenció de residus i l’ús eficient dels recursos".

Tot i això, des de Rezero assenyalen que encara queda molt camí per recórrer en el sector de la construcció. "Un dels reptes identificats és que la reutilització tingui al·licients per a tots els agents del sector. Per aconseguir-ho, és cabdal el treball en xarxa i la creació de sinergies", exposen. És per això que Rosa García, directora general de Rezero, valora el conveni signat ara amb Hercal: "Per avançar cap a una societat residu zero, és clau que es faci una gestió eficient dels recursos en el sector de la construcció. Aquesta col·laboració significa sumar el bagatge de la fundació en prevenció de residus amb l’experiència d’Hercal en aquest àmbit".

Per la seva banda, Miguel Ángel Pérez, gerent d’Hercal, remarca que “és important que la societat sigui conscient de la importància de la bona gestió dels residus de la construcció i la demolició, al mateix temps que pugui valorar els àrids reciclats d’alta qualitat com a una opció potent a la construcció. Es contribueix així a evitar alhora més runes a l’abocador i reduir l’extracció d’àrids naturals del medi".

Entre les accions acordades amb la signatura de l'acord entre la Fundació Rezero i Hercal, s’hi inclou la incorporació d’un indicador específic sobre el sector de la construcció i les demolicions dins el sistema d’indicadors sobre la societat residu zero publicat per Rezero.