Circutor absorbeix l'oferta de Circontrol en la seva identitat comercial

El grup Circutor, amb seu a Viladecavalls, ha iniciat un procés de reorganització de la seva estructura empresarial que comportarà la integració comercial de la marca Circontrol dins de la marca Circutor. El canvi es desplegarà de manera progressiva al llarg del 2026 i farà que els productes i solucions de mobilitat elèctrica que fins ara es comercialitzaven sota la marca Circontrol passin a identificar-se amb la marca principal del grup.
La reorganització també suposa una nova distribució de les activitats de la companyia en dues unitats de negoci. D'una banda, la d'Eficiència Energètica Elèctrica (EEE), que agruparà les línies vinculades a la qualitat de la xarxa, la protecció i el control, la gestió energètica, l'Internet de les Coses (IoT) i la distribució elèctrica. De l'altra, crea la unitat de Mobilitat i Transició Energètica (MTE), que reunirà les activitats relacionades amb la mobilitat elèctrica, les energies renovables i els sistemes d'emmagatzematge amb bateries.
Segons ha informat l'empresa, aquesta reorganització respon a la voluntat de simplificar la seva estructura comercial, oferir una experiència de client més homogènia i presentar una única identitat de marca en tots els mercats on opera, "permetent una proposta de valor més sòlida, reconeixible i coherent a escala global". "La unificació de marca permetrà, a més, una comunicació més clara i una capacitat més gran per respondre a les necessitats d'un mercat cada vegda més globalitzat", indiquen.
Tot i aquest canvi, Circontrol mantindrà la seva activitat com a centre d'innovació especialitzat en el desenvolupament de tecnologies de recàrrega per a vehicles elèctrics i tecnologies vinculades a la transició energètica.