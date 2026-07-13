Els aturats estrangers creixen un 2,6% en un any a Terrassa

La reducció de l'atur a Terrassa durant el juny no s'ha traslladat a tots els col·lectius. Mentre el nombre global de persones inscrites a les oficines de treball va disminuir un 2,23% respecte al mateix mes de l'any passat, l'atur entre la població estrangera va augmentar un 2,61%, fins a situar-se en 2.318 persones. Això significa que més d'un de cada cinc desocupats de la ciutat (el 21,18%) és de nacionalitat estrangera.
En comparació amb el maig, el nombre d'aturats estrangers també va créixer, en aquest cas un 1,27%, mentre que el conjunt de l'atur registrat va baixar un 0,74%.
Les dones continuen sent majoria entre la població estrangera desocupada. A finals de juny hi havia 1.426 dones estrangeres aturades, el 61,52% del total, davant dels 892 homes. Tant entre els homes com entre les dones la desocupació va augmentar en termes interanuals, un 2,65% i un 2,59%, respectivament. Mensualment es va incrementar un 2,18% i un 0,71%.
Per edats, un 46,55%, és a dir, gairebé la meitat dels aturats estrangers, 1.079 persones, tenen més de 45 anys, mentre que els joves representen només el 5,18% del col·lectiu. Entre aquests últims, però, l'increment interanual va ser del 23,71%, si bé en valors absoluts es tracta de 120 persones en total
Pel que fa a la distribució territorial, el districte postal 08222, que engloba barris com Ca n'Anglada, plaça de Catalunya-Escola Industrial, Vallparadís i l'Antic Poble de Sant Pere, concentra el 26,4% dels aturats estrangers de la ciutat. El segueixen els districtes 08223 (14,7%), 08224 (14,5%) i 08226 i 08227, tots dos amb un 13,5%.
En conjunt, Terrassa va tancar el juny amb 10.942 persones inscrites com a demandants de feina, 82 menys que al maig i 250 menys que un any abans, fet que situa la taxa d'atur registral estimada en el 9,30%.