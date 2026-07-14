Empatif s’incorpora com a soci de la Cecot per reforçar la gestió del talent a l'empresa

La patronal Cecot i el grup especialitzat en gestió de persones Empatif han formalitzat un acord de col·laboració pel qual la companyia s'incorpora com a soci col·laborador de l'entitat empresarial. L'objectiu és impulsar iniciatives conjuntes en àmbits com la gestió del talent, la formació i la prevenció de riscos laborals, amb la voluntat d'oferir més recursos i coneixement a les empreses associades.
L'acord, signat a la seu de la Cecot a Terrassa pel secretari general de la patronal, Oriol Alba, i la CEO d'Empatif, Consuelo Rodrigo, estableix un marc de col·laboració per compartir experiència i desenvolupar activitats orientades als reptes actuals del mercat laboral. En aquest context, professionals d'Empatif participaran com a ponents en jornades, seminaris i altres iniciatives impulsades per la patronal.
La companyia aportarà la seva experiència en àmbits com el treball temporal, la selecció de personal, la formació, la prevenció de riscos laborals i el desenvolupament del talent. L'objectiu és enriquir els continguts sobre captació i fidelització de professionals, desenvolupament organitzatiu i competitivitat empresarial.
El secretari general de la Cecot, Oriol Alba, ha destacat que la incorporació d'Empatif "reforça la voluntat de la Cecot de sumar aliances amb empreses referents que aportin coneixement especialitzat i experiència pràctica". Segons Alba, "la gestió del talent s'ha convertit en un factor estratègic per a la competitivitat empresarial" i aquesta col·laboració permetrà ampliar les eines i els espais d'intercanvi a disposició dels associats.
Per la seva banda, la CEO d'Empatif, Consuelo Rodrigo, ha assegurat que formar part de la Cecot representa una oportunitat per continuar aportant coneixement al teixit empresarial en matèries com la gestió de persones, la formació i la prevenció de riscos laborals. Rodrigo ha remarcat que el talent, el desenvolupament de les persones i el benestar dels equips són factors clau per a la competitivitat de les organitzacions.
La col·laboració ja ha començat a materialitzar-se amb la participació d'Empatif com a empresa expositora en la darrera Trobada de Professionals de Recursos Humans organitzada per la Cecot, una jornada que va reunir prop de 200 professionals del sector. La presència de la companyia amb un estand va servir per reforçar els vincles amb el teixit empresarial i compartir coneixement especialitzat.
Fundada el 1992, Empatif és un grup especialitzat en la gestió integral de persones que ofereix serveis de treball temporal, selecció, formació, prevenció de riscos laborals, recruiting, hostaleria i àrea mèdica. Disposa de 15 seus a Espanya, una base de més de 150.000 persones, més de 3.500 clients i presta milers de serveis anuals relacionats amb la gestió del talent i la salut laboral.