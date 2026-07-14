El Vallès Occidental, segon territori amb més candidatures finalistes als Premis Pimec

Les empreses del Vallès Occidental tornen a tenir una presència destacada als Premis Pimec. La comarca concentra el 16% de les 130 candidatures finalistes de la 39a edició dels guardons, un percentatge que la situa entre els territoris amb més representació, només per darrere de Girona (19%) i al mateix nivell que Barcelona (16%); evidenciant el pes del seu teixit empresarial en el conjunt de Catalunya.
El jurat dels Premis Pimec, integrat per 22 representants del món institucional, empresarial i econòmic, s'ha reunit aquest dimarts al Palau de la Música Catalana per deliberar les candidatures guanyadores. Els premis es lliuraran el pròxim 30 de setembre al Palau Sant Jordi en una gala que, a més dels guardons empresarials, inclourà diversos reconeixements especials. En aquesta edició s'han presentat 130 candidatures, un 2% més que l'any passat.
El president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, ha assegurat que les candidatures del territori "reflecteixen la capacitat de les nostres pimes per innovar, adaptar-se als reptes i generar valor des de sectors estratègics per a l'economia". També ha afirmat que aquests guardons representen "una oportunitat per reconèixer l'esforç i el compromís de moltes empreses que, des del Vallès Occidental, contribueixen cada dia a impulsar la competitivitat, la creació d'ocupació i el progrés econòmic i social del país".
Per la seva banda, el president de Pimec, Antoni Cañete, ha destacat que l'augment de candidatures "demostra el dinamisme, la capacitat d'innovació i el compromís del teixit empresarial català". Segons Cañete, cada candidatura "és un exemple de l'esforç diari que fan les pimes per créixer, transformar-se i generar prosperitat", i ha reivindicat la necessitat de continuar impulsant mesures que els permetin guanyar dimensió, productivitat i competitivitat.
La 39a edició dels Premis Pimec reconeix les iniciatives empresarials més destacades desenvolupades a Catalunya durant el 2025. Les candidatures opten al Premi a la Pime més Competitiva, en les categories de microempresa, petita empresa i mitjana empresa, i al Premi a la Qualitat Lingüística Empresarial. Com a novetat, els tres finalistes del Premi Valors al Compromís Social Empresarial —Hotel Bell Repòs, Pallars Fustes i Som Energia— han estat escollits mitjançant la votació del públic assistent a la primera edició del Girona Empresa, i no pel jurat, com era habitual.
Pel que fa a la distribució de les candidatures, el 40,9% corresponen a la categoria de petita empresa, el 27,3% a microempresa, el 15,1% a mitjana empresa i el 16,7% al Premi a la Qualitat Lingüística Empresarial.
Per sectors d'activitat, la indústria és l'àmbit amb més presència, amb el 15,4% de les candidatures, seguida del comerç (10%), els serveis (9,3%) i la construcció (6,2%).
L'any passat, l'empresa vallesana Escuder, amb oficines a Terrassa i domicili social a Rubí, va rebre el Premi Valors al Desenvolupament Sostenible.