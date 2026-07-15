Joan Hinojo liderarà la patronal de la mobilitat elèctrica AEDIVE fins al 2030

Joan Hinojo, director d'Expansión i Aliances Estratègiques del grup vallesà Circutor, ha estat escollit president de l'Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) en un moment que l'entitat qualifica de clau per a la consolidació del vehicle elèctric i el desenvolupament de les infraestructures de recàrrega a Espanya.
Enginyer tècnic industrial en l'especialitat d'electricitat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Hinojo era vocal de l'AEDIVE des de mitjan 2022 i ara ha format part de la candidatura integrada per representants de 15 empreses escollits durant l'assemblea general de l'organització per conformar la nova junta directiva per al període 2026-2030.
Des de l'associació destaquen que Hinojo és un dels pioners en l'impuls i el desenvolupament de la mobilitat elèctrica a Espanya. Entre el 1992 i el 2008 va ser director internacional de Circutor, per passar després a la direcció general de Circontrol fins el març d'enguany, quan va ser nomenat director d'Expansió i Aliances Estratègiques del grup Circutor.
En un comunicat, l'AEDIVE explica que l'accés a la presidència d'Hinojo coincideix amb un context de creixent impuls a la mobilitat elèctrica i d'importants reptes per accelerar el desenvolupament i la consolidació de la xarxa de recàrrega, reforçar la competitivitat industrial i afavorir l'adopció del vehicle elèctric en tot els segments del transport.
En aquest sentit, Hinojo ha assegurat que l'associació ha de "mantenir i reforçar el seu paper com a espai de referència per a la trobada, el diàleg i la col·laboració de tota la cadena de valor de la mobilitat elèctrica" en una etapa que ha qualificat de "decisiva, plena d'oportunitats". Així, ha defensat que la indústria, els operadors, les administracions i la resta d'agents treballin conjuntament per accelerar la transició cap a una mobilitat "cada vegada més descarbonitzada, eficient i competitiva".
Per al període 2026-2030, AEDIVE es fixa com a objectius reforçar la cooperació entre fabricants de vehicles elèctrics i els operadors d'infraestructures de recàrrega, accelerar el desplegament de punts de recàrrega d'alta potència i millorar-ne la interoperabilitat. També vol impulsar l'electrificació del transport pesant, les flotes empresarials, la logística d'última milla i la mobilitat compartida, consolidar la xarxa pública de recàrrega urbana i periurbana, fomentar la recàrrega intel·ligent integrada amb les energies renovables i promoure, amb les administracions, incentius i un marc regulador estable que afavoreixi la inversió.