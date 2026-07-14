Leitat impulsa la IA per al manteniment d'infraestructures energètiques i el desmuntatge de bateries

El centre tecnològic terrassenc Leitat ha presentat dos nous reptes industrials basats en intel·ligència artificial (IA) en el marc del projecte europeu AID4SME, una iniciativa del programa Horizon Europe destinada a facilitar l'adopció de solucions d'IA i dades fiables per part de les petites i mitjanes empreses.
Els casos d'ús s'han donat a conèixer durant la reunió de revisió dels primers 18 mesos del projecte, celebrada a Gant (Bèlgica), on el consorci ha exposat els avenços assolits fins ara i ha definit les pròximes etapes de la iniciativa. La valoració de la revisió ha estat ser positiva, segons els responsables del projecte, fet que dona impuls a la següent fase, centrada en el desenvolupament dels projectes pilot de la primera convocatòria oberta i en la selecció de les empreses participants en la segona.
Leitat hi ha presentat dues aplicacions industrials que serviran per desenvolupar i validar tecnologies d'intel·ligència artificial en entorns reals. La primera està orientada al manteniment predictiu d'infraestructures energètiques i utilitza IA per analitzar dades tèrmiques, hiperespectrals i imatges en tres dimensions amb l'objectiu de detectar la degradació dels actius abans que es produeixin avaries i optimitzar les tasques de manteniment.
El segon cas d'ús se centra en el desmuntatge intel·ligent de bateries de vehicles elèctrics. La proposta combina intel·ligència artificial, visió per computador i robòtica per fer més segur i eficient el procés de desmuntatge i reciclatge de les bateries quan arriben al final de la seva vida útil.
La trobada també ha inclòs una jornada de "networking" amb les pimes seleccionades en la primera convocatòria del projecte. L'esdeveniment ha permès posar en contacte empreses, investigadors i membres del consorci per compartir experiències, presentar els projectes pilot basats en IA i explorar noves oportunitats de col·laboració. Les empreses participants han exposat les seves iniciatives i han visitat diversos laboratoris de recerca.
Els projectes pilot de la primera convocatòria es troben ara en fase de desenvolupament, que s'allargarà fins a l'octubre d'aquest any. Posteriorment, entre finals del 2026 i l'abril del 2027, es duran a terme les proves i les avaluacions que han de permetre validar les solucions desenvolupades i demostrar-ne l'impacte en la competitivitat de les pimes europees.