Egarsat obre un nou centre administratiu a l’avinguda de Jacquard

Egarsat posa en marxa aquest dimarts un nou centre administratiu a Terrassa, situat a l’avinguda Jacquard, 91, en el marc del procés de reorganització dels seus serveis a la ciutat, fins ara concentrats al número 40 del carrer de Garcia Humet.
Les noves instal·lacions, en un local que abans ocupava una botiga d’esports, són les primeres a entrar en funcionament dins d’aquest projecte, que es completarà en les pròximes setmanes amb l’obertura de nous centres de fisioteràpia i d’urgències.
El nou equipament està ubicat en un dels principals eixos de la ciutat, a prop del parc de Vallparadís i del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), defensen des de la mútua vallesana, que, amb aquesta nova seu, pretén oferir un espai més accessible i funcional per a l’atenció administrativa dels seus usuaris.
El centre està dedicat exclusivament als serveis administratius i es converteix en el punt de referència per a la gestió de prestacions econòmiques i tràmits. Entre els serveis que s’hi ofereixen hi ha l’atenció presencial i telefònica, la informació i l’assessorament, la tramitació de prestacions econòmiques, el suport en gestions administratives i el control i seguiment de les situacions d’incapacitat temporal per contingència comuna.
Les noves instal·lacions disposen d’una superfície aproximada de 506 metres quadrats, distribuïts en una zona de recepció i atenció al públic, diversos punts d’atenció individualitzada que garanteixen la confidencialitat dels tràmits i una àrea administrativa interna destinada a la gestió d’expedients, com també al seguiment dels processos d’incapacitat temporal per contingència comuna.
L’atenció administrativa s’ofereix de dilluns a dijous de les 8 a les 18 hores i els divendres de les 8 a les 15 hores.