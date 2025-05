Cirsa augmenta el benefici operatiu un 9,1% el primer trimestre, fins als 179 milions d'euros

Cirsa va registrar uns ingressos d'explotació de 576,7 milions d'euros el primer trimestre del 2025, període en què va aconseguir un benefici operatiu de 179 milions d'euros. La multinacional terrassenca del sector del joc i l'oci va arribar a 31 de març superant novament els seus millors registres trimestrals.

La mateixa companyia destaca en un comunicat de premsa que va tancar el 2024 amb "un impuls evident" que s'ha mantingut durant el primer trimestre d'aquest any. "El 2025 ha començat a bon ritme gràcies a una estratègia ben definida i una execució operativa molt sòlida", asseguren des de la firma presidida per Joaquim Agut. Així, els ingressos d'explotació han augmentat un 12,5% i el benefici operatiu s'ha incrementat en un 9,1% respecte del primer trimestre del 2024.

Per divisions de negoci, els resultats de la de casinos els primers tres mesos del 2025 continuen amb la bona tendència dels trimestres anteriors, assenyala Cirsa. La multinacional destaca la renovació d'instal·lacions, amb més de 15 remodelacions i ampliacions instal·lades en aquest trimestre i la renovació del seu parc de màquines, així com l'estratègia multicanal, promovent l'oferta en línia d'Sportium i duent a terme accions creuades com els torneigs Sixers a Marbella i València.

La companyia també ressalta que la divisió d'"slots" a l'estat espanyol ha mantingut les mateixes tendències positives amb què va tancar l'any 2024, amb un "excel·lent" rendiments de nous models introduïts i increments de punts de venda tant en orgànic com a través d'adquisicions. "La contenció de costos, juntament amb la millora dels ingressos, han permès millorar el marge i els resultats en aquest trimestre", manifesten.

La multinacional indica que a Itàlia, durant el primer trimestre s'ha experimentat un entorn de negoci "complex" tant en AWP (màquines recreatives amb premi) com en VLT (terminals de videoloteria). Tot i això, expressen que la integració de Royal Games "ha contribuït a mitigar la dèbil inèrcia del mercat i enfortir el posicionament en el canal d'hostaleria". "Cal remarcar que la pròrroga de la concessió com a operador autoritzat dels nostres negocis de joc, que vencia a finals del 2024, ha estat estesa dos anys més, fins a finals del 2026", informen.

D'altra banda, Cirsa ressalta que la divisió de joc i apostes en línia va incrementar els ingressos en un 54,8% respecte del mateix període de l'any anterior. Asseguren que el bon rendiment en els mercats principals, com són Espanya i Itàlia, així com la incorporació del Perú i Portugal al perímetre de la divisió, van impulsar part d'aquest anomenat increment. "L'estratègia de creixement sostingut i rendible a través de la gestió centrada en el client i de potenciació de la multicanalitat han permès aquests bons resultats", diuen.