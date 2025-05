Tornen les millors cerveses artesanes a Terrassa

La 7a edició de la Mostra de Cervesa Artesana de Terrassa tindrà lloc aquest dissabte, 31 de maig, a la cèntrica plaça del Vapor Ventalló, a tocar del carrer de La Rasa, a partir de les 12 hores. La ubicació de l’esdeveniment és una de les grans novetats de la present edició, ja que abandona la plaça del Progrés per primera vegada.

Com és habitual, la trobada cervesera comptarà amb 6 dels millors productors artesans del nostre país: La Calavera (Sant Joan de les Abadesses), Synera (Arenys de Mar), The Antipatiks (Ullastrell), Cornelia (Cornellà), Grenyut (Puig-reig) i Orient Street (Barcelona). Es tracta d’una proposta de caràcter popular, amb diverses activitats i un ambient festiu i atractiu per a tots els públics. En aquest sentit, la música d’ambient arriba de la mà de diversos Djs, amb una gran varietat d’estils. Així, passaran per la zona de punxadiscos DJ Pepito, Ori The Antipatiks, Don John, Adrià Mo SoulVespa, MDR Selector i TMR Random Fighters.

Terrassa valora l’artesanal

La ja desapareguda productora local La Resclosa va impulsar la creació de l’esdeveniment, l’any 2016. Va ser la primera ocasió per donar a conèixer elaboracions pioneres del territori i gairebé una dècada després, la birra no-industrial és una beguda plenament consolidada i, sense cap mena de dubte, molt valorada pels terrassencs.