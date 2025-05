Economia eleva l'opa al Banc Sabadell al Consell de Ministres

El Ministeri d'Economia ha decidit elevar l'opa del BBVA al Banc Sabadell al Consell de Ministres. Així ho ha anunciat aquest dimarts en una nota de premsa, on ha justificat "raons d'interès general diferents de la defensa de la competència". En concret, assenyala qüestions relacionades amb el manteniment dels objectius de regulació sectorial, la protecció dels treballadors, la cohesió territorial, la promoció de la investigació, el desenvolupament tecnològic i els objectius de política social.

Ara el govern espanyol disposa de 30 dies naturals per avaluar l'operació i decidir si hi imposa més condicions. Per prendre la decisió, el ministeri que encapçala Carlos Cuerpo ha tingut en compte la informació recopilada durant la consulta pública feta a principis de maig, un procés inèdit fins al moment en una opa, i sobre la qual el titular d’Economia ja va anunciar dilluns que publicaran un informe.

El ministeri d’Economia ha revelat la seva decisió després del tancament dels mercats per minimitzar l’impacte en la cotització de les dues entitats bancàries. El BBVA ha tancat la sessió amb un repunt del +0,82% i el Sabadell ho ha fet un +0,14%.

En declaracions als mitjans, Cuerpo ha afirmat que ha adoptat la decisió d’elevar el procés al Consell de Ministres seguint la normativa i els procediments de la llei de defensa de la competència. Prèviament, l’executiu també ha rebut l’expedient de la CNMC i ha escoltat tots els ministeris amb competències econòmiques. De fet, ha explicat Cuerpo, cinc ministeris havien demanat l’elevació al Consell de Ministres.

Segons el ministre, l’anàlisi interna del govern espanyol conclou que “cal aprofundir el seguiment del potencial impacte de l’operació en elements vitals per a l’economia com poden ser la protecció de l’ocupació, la inclusió financera o la cohesió territorial”. El ministre ha recordat que l’elevació no prejutja la decisió que adoptarà el Consell de Ministres, que ara disposa de 30 dies naturals per actuar un cop hagi escoltat de nou els cinc ministeris i decidir si imposa més condicions a l’operació.