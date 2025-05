Una nova topada amb Vox interromp el ple durant la declaració contra els feminicidis

El ple municipal de Terrassa ha viscut una nova interrupció aquest divendres a causa d'una polèmica generada per Vox durant la lectura de la declaració institucional de condemna als feminicidis. La regidora Mireya Navarro, a qui li corresponia llegir el manifest, ha expressat que el text "no la representa com a dona" i ha qualificat el procediment de lectura com a "propi d'una dictadura". L'alcalde, Jordi Ballart, l'ha interromput immediatament, afirmant que "això és una democràcia i un ple que vota acords", i li ha demanat que es retractés. Navarro ha acceptat retirar la paraula "dictadura", però ha insistit que l'acord "anul·la la capacitat intel·lectual de les persones de poder interpretar un text que és rígid i estricte".

Davant la situació, l'alcalde ha decidit aturar el ple perquè la Junta de Portaveus decidís com procedir. Després d'uns minuts, la regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, ha fet la lectura de la declaració institucional condemnant els feminicidis per violència masclista, i posteriorment s'ha realitzat un minut de silenci.

Inici d'expedient als regidors de Vox per vulnerar el Codi Ètic

En la mateixa sessió, el ple ha aprovat incoar un expedient als tres regidors de Vox com a "presumptes responsables d'una vulneració dels valors i principis" del Codi Ètic i de qualitat institucional, així com del Reglament Orgànic Municipal (ROM). Aquesta decisió s'ha pres arran dels incidents registrats en els plens del 25 i 30 d'abril.

El conflicte es va originar quan la portaveu de Vox, Alicia Tomás, va portar una samarreta considerada ofensiva durant el ple del 25 d'abril, fet que va provocar la suspensió de la sessió per part de l'alcalde. En la sessió del 30 d'abril, els tres regidors de Vox van portar samarretes amb el mateix missatge i van ser expulsats del ple.

La tinenta d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Laura Rivas, ha defensat que "els regidors i regidores, en tant que representants de la ciutadania, tenim el deure de ser exemple de conducta ètica i de responsabilitat institucional. Quan aquest marc es vulnera, l'Ajuntament ha de respondre amb garanties a la ciutadania". Rivas ha recordat que el 2023 es va aprovar el nou codi ètic del consistori, que assumeix els principis deontològics que han de regir el càrrec.

Per la seva banda, la portaveu de l'extrema dreta, Alicia Tomás, ha insistit que "portar una samarreta no és delicte, la llibertat d'expressió no és delicte. En canvi, suspendre un ple vulnerant el dret dels regidors, que en definitiva és vulnerar els drets dels ciutadans de Terrassa, sí que ho és". Tomás ha retret que, en un primer moment, l'Ajuntament hagués esborrat del canal municipal les imatges del ple del 25 d'abril.

Prèviament, també s’ha donat llum verda al Pla especial urbanístic de protecció patrimonial de l’edifici del carrer de la Rutlla 12, a l’ampliació de la Zona de Baixes Emissions fins a l’avinguda Àngel Sallent, i al Pla Econòmic Financer per als anys 2025 i 2026.