“Les empreses familiars tenen un paper fonamental donat que representen un 80% de les empreses privades i generen el 67% de l’ocupació al sector privat”. Així s'ha pronunciat aquest divendres el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, en una jornada de treball que ha comprès la visita a tres empreses i una entitat de Terrassa i Rubí.

Sàmper ha estat a les instal·lacions de Vicente Torns, grup centenari que centra la seva activitat en la transformació del coure i l’alumini per al seu ús en el sector elèctric. La companyia li ha presentat la seva nova planta productiva a Rubí dedicada exclusivament a la producció de coure verd i que iniciarà l’activitat els pròxims mesos. La nova planta ha suposat per al grup una inversió de més de 10 milions d’euros. Té una superfície de 5.140 m², dels quals la meitat es destinaran a usos industrials, i permetran en una primera fase produir 6.000 tones anuals de coure verd, que s’ampliaran amb la incorporació de més maquinària en una segona fase, fins a les 12.000 tones anuals.

El conseller també ha visitat l’empresa egarenca de begudes refrescants Sanmy, que celebra el seu 130è aniversari.

El conseller Miquel Sàmper i la directora general de Sanmy, Pilar Puértolas



En ambdós casos parlem d’empreses familiars i el conseller ha remarcat “l’enorme importància de garantir la continuïtat al llarg de les generacions”. En aquest sentit, Sàmper ha recordat que les xifres mostren que només el 30% de les empreses familiars sobreviu al relleu de la segona generació, només un 10% arriba a la tercera, i menys del 5% aconsegueix mantenir-se fins a la quarta generació. Per tant, “és extraordinari pertànyer a aquest 5%”, ha destacat.

El titular d’Empresa i Treball ha pogut conèixer també la innovació aplicada als tubs de silicona per als sectors farmacèutic, biotecnològic i l’aeronàutic de Venair, amb seu al polígon industrial Nord de Terrassa. Allí ha assegurat que “des del Govern mantenim un ferm compromís per la innovació tecnològica” com a camí per a la creació de prosperitat compartida.

Sàmper ha estat també a LaFACT. N'ha visitat el garden i floristeria, el rentat de vehicles (on, en conjunt, hi treballen inserides una trentena de persones amb discapacitat intel·lectual), el centre de formació i la nau de serveis industrials, acompanyat pel president de LaFACT, Xavier Queralt; el director general de LaFACT, Ramon Flo; i la directora de LaFACT àrea d’inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual, Montserrat Lao. El polític s'ha interessat per la tasca de formació i d’inserció que desenvolupa l’entitat, així com pels seus nous projectes per continuar generant impacte social.

El conseller amb responsables de LaFACT



El conseller també ha visitat l’Ajuntament de Rubí, on ha mantingut una reunió de treball amb l’alcaldessa. Allí, ambdós s'han referit a la importància dels polígons industrials com a elements claus per continuar avançant en la reindustrialització del país, així com en la necessitat de potenciar la formació professional, especialment la dual, per encaixar la demanda de determinats perfils laborals amb el talent del país.

Les visites que ha fet aquest divendres Sàmper s’emmarquen en l’objectiu de “conèixer de primera mà els exemples capdavanters que hi ha de la indústria i al teixit productiu arreu del territori i on la comarca del Vallès Occidental, i ciutats com Terrassa i Rubí són capdavanteres”, expliquen des del departament.