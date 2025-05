Terrassa reclama garantir la pensió de viduïtat a les parelles de fet

El ple de Terrassa ha instat l’Estat a garantir la pensió de viduïtat per a les parelles de fet i a revisar les pensions que han estat denegades. La petició s’ha fet a partir de la proposta de la terrassenca Lídia Freixa, que fa poc ha perdut el seu company i pare dels seus dos fills, i que, malgrat anys de convivència, no té dret a la prestació. “És molt dur haver de dir que la teva parella s’ha mort massa tard”, ha exposat Freixa, recordant que fins al 2014 Catalunya concedia la pensió de viduïtat a les parelles de fet, fins que el Constitucional ho va anul·lar per unificar la regulació a tot l’Estat.

Freixa i la seva parella, que en el seu moment s’havien casat, es van separar de fet; i tot i reprendre la relació poc després, no van formalitzar mai la reconciliació. Aquest fet l’ha exclòs del dret a la prestació econòmica, tot i haver conviscut durant molts anys i haver tingut un segon fill. En la seva intervenció al ple, la terrassenca ha demanat als grups municipals que “facin pressió per canviar la Llei de Seguretat Social per acabar amb la discriminació i acceptar la diversitat de les famílies”. La proposta ha estat aprovada pel plenari.

La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, ha recordat que aquestes famílies estan formades “majoritàriament per dones”, que en perdre la parella es veuen abocades a la precarietat i a un segon dol en un moment molt dolorós.

El PP hi ha votat en contra al·legant “motius tècnics i jurídics”, segons la seva portaveu, Marta Giménez, una posició que Ona Martínez (ERC) ha qüestionat: “No ho puc entendre”. També s’ha aprovat la proposta del Col·lectiu per les Pensions Dignes, que demana a l’Estat una auditoria dels comptes de la Seguretat Social.

Una nova topada amb Vox ha interromput la sessió durant la declaració contra els feminicidis. El màxim òrgan municipal ha aprovat, a més, la incoació de l’expedient a l'extrema dreta per vulneració del codi ètic del consistori arran dels incidents registrats en els plens del 25 i 30 d’abril. Posteriorment, una persona del públic ha tornat a interrompre la sessió en intentar exposar un cas relacionat amb l’habitatge que no figurava a l’ordre del dia.

Ampliació de la ZBE

El ple també ha aprovat el Pla especial urbanístic de protecció patrimonial de l’edifici del carrer de la Rutlla 12, l’ampliació de la Zona de Baixes Emissions fins a l’avinguda Àngel Sallent, que, segons ha dit el tinent d’alcalde Xavier Cardona, entrarà en vigor el segon semestre d’aquest any, i el Pla Econòmic Financer per als anys 2025 i 2026.

Un grup més a l’escola bressol Tabalet

La tinenta d’alcalde d’Educació, Patricia Reche, ha explicat que s’ha sol·licitat un ajut Next Generation per ampliar un grup més a l’escola bressol Tabalet. Paral·lelament, s’ha iniciat el procés per fer-hi obres d’adequació, ja que actualment el centre està adaptat per a 99 places i properament en podrà oferir 119, vint més.

Desigualtats als barris

El ple ha donat llum verda a la proposta del PSC, transaccionada amb l'equip de govern de Tot per Terrassa (TxT) i Junts, per elaborar un pla que redueixi les desigualtats entre els barris. A banda de l'elaboració del document, també s'ha aprovat planificar els serveis necessaris i debatre el creixement de la ciutat. El regidor socialista Javier García ha recordat que la renda mitjana per persona del Centre duplica dels dels barris com Sant Llorenç, Ègara, Xúquer o Can Palet 2 i triplica Montserrat. Des de l'equip de govern, s'ha defensat que l'acord permetrà crear espais de treball de consens i consolidar una estratègia.

Incivisme a Can Roca

Als precs i preguntes, el socialista Javier García ha alertat que el barri de Can Roca continua patint accions incíviques, especialment als voltants de l’escola Serra de l’Obac, i ha reclamat més vigilància, neteja i la instal·lació de càmeres de seguretat. Reche ha assegurat que es duran a terme accions per pal·liar-ho i hi haurà reunions amb els serveis corrreponents.

Pacte per la Llengua

El plenari ha acordat donar suport al Pacte Nacional per la Llengua i l’Impuls d’actuacions municipals en defensa del català. L’equip de govern ha votat per separat la moció d’Esquerra. Junts ha votat en contra dels punts 1 i 3 i TxT s'ha abstingut.