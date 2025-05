Els egarencs cobren 29.062 euros bruts a l’any de mitjana

El salari anual mitjà dels terrassencs se situa en 29.062 euros bruts. Així es desprèn de l’última edició de l’informe “Els salaris al Vallès Occidental”, publicada aquesta setmana per l’Observatori del Consell Comarcal, amb dades corresponents a l’any 2023.

El document analitza les remuneracions de les persones assalariades als cinc grans municipis del Vallès Occidental (Cerdanyola del Vallès, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès i Terrassa), tenint en compte el lloc de residència. Les dades provenen de la Mostra Contínua de Vides Laborals del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a partir de l’explotació d’aquesta font per part del Departament d’Anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona.

D’acord amb l’estudi, el sou dels terrassencs ara fa dos anys –2023 és l’últim del qual se’n tenen dades– es va situar per sota de la mitjana dels municipis vallesans de més de 40.000 habitants, on el salari mitjà va ser de 32.801 bruts anuals, i també per sota de la mitjana catalana (30.829). De fet, el sou dels egarencs és el segon més baix d’entre les cinc grans ciutats de la comarca, només per sobre de Rubí (28.362). Sant Cugat del Vallès presentava el 2023 la remuneració més alta (51.500). Cerdanyola del Vallès se situava en els 33.225 i Sabadell, en els 30.391.

Sigui com sigui, la mitjana salarial dels terrassencs és la que més va incrementar-se respecte de l’any anterior. Ho va fer, en concret, en un 5,4%. La raó és que el 2022 el sou mitjà dels residents a Terrassa havia estat de 27.574 euros anuals. A Cerdanyola l’augment va ser d’un 5,2%, a Sabadell d’un 4,7%, a Rubí d’un 4% i a Sant Cugat d’un 2,4%. En el conjunt d’aquests cinc grans municipis del Vallès Occidental va augmentar un 4,4%.

Ara bé, tenint en compte la inflació, el creixement, en termes reals, va ser del 0,98% a la comarca, un increment que des del Consell Comarcal consideren que permet una lleugera recuperació de la capacitat adquisitiva després de la pujada de preus dels darrers anys. A Terrassa, en termes reals, els salaris van pujar un 1,9%, a Cerdanyola un 1,8%, a Sabadell un 1,3% i a Rubí un 0,6%. Segons l’informe, a Sant Cugat van retrocedir un 0,9%.

El sou dels que més guanyen multiplica per 4 el dels que menys guanyen

Tornant als salaris en termes nominals, als cinc grans municipis de la comarca, el salari dels que més guanyen (percentil 90: 55.780 euros/any) multiplica per 4,5 el salari dels que guanyen menys (percentil 10: 12.451 euros/any). A Terrassa la retribució del primer grup (47.760 euros/any) multiplica per 3,95 la del segon (12.089 euros/any). Terrassa és el gran municipi del Vallès Occidental on el valor del percentil 10 és més baix, és a dir, on el salari dels que guanyen menys és més modest i Sant Cugat del Vallès on és més elevat (14.277 euros/any).

Les diferències salarials entre els que més guanyen i els que menys s’han reduït de manera generalitzada durant els darrers anys. En comparar amb el 2016, la ràtio del percentil 90 i el percentil 10 ha disminuït 1,6 punts a la comarca. A escala municipal, Cerdanyola del Vallès i Terrassa han estat els municipis on més s’ha reduït el valor de la ràtio (2,1 punts menys, ambdós), mentre que Rubí, Sabadell i Sant Cugat del Vallès ho han fet més moderadament (al voltant d’un punt).

Diferències per edat i formació

En general, els treballadors de major edat acumulen experiència laboral, antiguitat i una major estabilitat contractual. Aquest fet explica que el grup d’edat més avançada (55 anys i més) presenti, a escala comarcal, els sous més elevats.

Al Vallès Occidental, el sou mitjà de la població major de 55 anys va ser de 38.522 euros l’any 2023, un 63,5% superior al del grup de 16 a 34 anys (23.555 euros/any) i un 7,6% superior que el col·lectiu de 35 a 54 anys (35.786 euros/any). Tanmateix, aquesta tendència no sempre es manté. A Terrassa, el sou mitjà dels menors de 35 anys va ser de 22.368 euros el 2023, en la franja de 35 a 54 anys es va situar en els 31.995 euros i en el grup de 55 anys o més, en 31.163.

Existeix també una relació positiva entre salaris i nivell educatiu: en general, la població assalariada amb major nivell de formació assoleix sous més elevats. A Terrassa, el salari mitjà dels residents amb estudis superiors es va situar en 41.458 euros l’any 2023, mentre que el dels terrassencs amb menor nivell formatiu (primera etapa de secundària o inferior) va ser de 23.029 euros.