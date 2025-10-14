La multinacional terrassenca del sector del joc i l’oci Cirsa ha anunciat aquest dimarts el tancament amb èxit del llançament d’una emissió de bons sènior garantits per un import nominal total de 1.000 milions d’euros. L’operació comprenia dos trams: 575 milions d’euros en bons a tipus fix amb venciment el 2031 i 425 milions d’euros en bons a tipus variable (Euribor + 3%) amb venciment el 2032, que s'han emès a través de la seva filial Cirsa Finance International S.à r.l.
L’operació ha registrat una forta demanda per part de destacats inversors institucionals, amb una sobresubscripció de més de dues vegades l’oferta, ha informat la companyia egarenca en un comunicat.
Els fons obtinguts amb l’emissió es destinaran principalment a amortitzar la totalitat del deute pendent corresponent a dues emissions anteriors: els bons amb cupó del 10,375% i venciment el 2027 i els bons amb cupó del 4,5% amb venciment el 2027. A més, els fons serviran per pagar la prima d’amortització, els interessos meritats i les comissions i despeses relacionades amb l’oferta.
Estalvi en costos financers de 18 milions anuals
Segons informa la mateixa multinacional, s’estima que l’emissió de bons generarà un estalvi en costos financers de 18 milions d’euros anuals. A més, aquesta emissió amb venciments més enllà de 2030 permet reforçar l’estructura financera de la companyia per a complir amb els objectius del pla estratègic de la firma i amb els compromisos de retribució a l’accionista anunciats en el seu recent procés de sortida a borsa.
Es tracta de la primera emissió de bons que Cirsa fa enguany, després de la sortida a borsa del 9 de juliol.
La companyia compta amb una qualificació creditícia de BB-, segons S&P, i de B1 per part de Moody’s.