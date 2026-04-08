Compte enrere per als Premis Cambra 2026, amb les candidatures ja obertes

La Cambra de Comerç de Terrassa ha obert ja el termini de presentació de candidatures per als Premis Cambra 2026, una edició especial que coincideix amb la commemoració del 140è aniversari de la institució. Com en la darrera convocatòria, els guardons empresarials tenen quatre categories: Internacionalització, Estratègia ESG, Innovació en la Transformació Digital i Millor Iniciativa Emprenedora. Les empreses interessades poden presentar-s'hi fins al pròxim 4 de maig a través del web oficial del certamen.
L’acte de lliurament tindrà lloc el 16 de juliol al Casino de Rubí, recuperant aquest municipi com a escenari d’un dels principals punts de trobada del teixit econòmic de la demarcació. A més dels guardons a concurs, també s’hi concedirà el Premi a la Trajectòria Empresarial, una distinció honorífica fora de competició.
Quatre categories amb novetats i modificacions
Els Premis Cambra mantenen quatre categories principals: Internacionalització, Estratègia ESG, Innovació en la Transformació Digital i Millor Iniciativa Emprenedora. Tot i això, l’edició d’enguany incorpora canvis rellevants, especialment en el perfil i els requisits de participació.
En el cas del premi a la Millor Iniciativa Emprenedora, els candidats hauran d’incloure un vídeo de dos minuts per presentar el projecte. A més, desapareix el jurat específic d’aquesta categoria, que passa a ser valorada pel mateix jurat únic que avaluarà la resta de guardons.
Es considerarà Millor Iniciativa Emprenedora el projecte empresarial d'una persona emprenedora o una empresa emergent, que aporti una gran capacitat de canvi, que desenvolupi productes amb un model de negoci innovador i escalable, responent a un problema o necessitat real i actual de la societat. Poden concórrer al premi en aquesta categoria totes les empreses i "start-up" constituïdes amb màxim 3 anys d'antiguitat i/o projectes emprenedors de la demarcació en un estadi de maduresa del projecte i que hagin elaborat el seu pla d'empresa, segons els requisits establerts a les bases. El jurat valorarà aspectes com l'experiència, trajectòria i competències de l'equip fundador, la innovació destacada en producte/servei, en processos o la incorporació de tecnologies i solucions digitals al model de negoci, entre altres.
També s’actualitza el criteri del premi a la Innovació, que posarà el focus en la integració de la transformació digital en la innovació empresarial. Es valorarà especialment l’ús de tecnologies digitals avançades, nous models de gestió i processos digitals orientats a millorar la competitivitat, l’eficiència i el valor dels seus productes, serveis o processos.
Pel que fa a la categoria d’Internacionalització, hi poden concórrer les empreses que hagin dut a terme un procés destacat d'expansió o consolidació internacional, mitjançant projectes, estratègies o iniciatives que hagin contribuït significativament al seu posicionament en mercats exteriors. El jurat valorarà aspectes com la trajectòria internacional, l'estratègia i màrqueting internacional, la implantació en mercats internacionals i la superació de barreres d'accés als mercats, entre altres.
En paral·lel, el premi a l’Estratègia ESG distingirà aquella organització que hagi impulsat activament i de manera voluntària, projectes i activitats de promoció i impuls de bones pràctiques en els seus processos i operacions, en recerca d'una sostenibilitat necessària en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i en el marc dels criteris ESG. El jurat valorarà, entre altres aspectes, la implantació dels criteris ESG i el conjunt normatiu impulsat per les polítiques del Pacte Verd de la Unió Europea, l'establiment d'estratègies de sostenibilitat a l'empresa i l'optimització en l'ús de recursos.
Un jurat únic i representatiu
Una de les principals novetats és la configuració d’un jurat únic per a totes les categories. Aquest estarà integrat per representants de la Generalitat, ajuntaments de la demarcació, membres dels òrgans de govern de la Cambra, guardonats en edicions anteriors, mitjans de comunicació i patrocinadors.
Un certamen amb arrels històriques
Els Premis Cambra tenen els seus orígens l’any 1977 — quan la Cambra de Comerç de Terrassa ja premiava les empreses exportadores amb les Medalles al Mèrit Exportador, i donava també distincions al comerç a través de l'acte de cloenda de la tradicional Setmana del Comerç– , tot i que en la seva forma actual daten del 2000. La celebració d'aquests guardons, que tenen la voluntat de mantenir l'esperit fundacional i ampliar-lo als àmbits de promoció econòmica i servei a l'empresa amb els quals s'identifica l'entitat, només es va interrompre l’any 2020 a causa de la pandèmia.
Les empreses interessades a presentar la seva candidatura en alguna de les quatre categories a concurs d'enguany han de tenir seu social o activitat en algun dels 12 municipis que formen part de l’àmbit de la Cambra de Terrassa: Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.