Leitat lidera un projecte de 2,2 milions d'euros per combatre contaminants emergents

Leitat impulsa una nova plataforma de recerca en materials segurs i sostenibles per a la reducció en l'alliberament de contaminants emergents al medi ambient i la salut humana. Es tracta del projecte SUSTEM, que compta amb una inversió total de 2,2 milions d’euros i ha obtingut una subvenció d’1,1 milions d’euros en el marc de la convocatòria Ajuts Singulars Institucionals 2024, impulsada pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya i cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
Segons el centre tecnològic terrassenc, la iniciativa representa un pas endavant imprescindible per fer front a un dels reptes ambientals i sanitaris més urgents del nostre temps: l’alliberament de contaminants emergents com els PFAS, els micro i nanoplàstics i les nanopartícules procedents de materials d’ús massiu en sectors com el tèxtil, el paper, l’automoció, el "packaging" o la construcció. "Aquests compostos, altament persistents i sovint tòxics, s’acumulen al medi ambient i poden afectar greument la salut humana, amb impactes demostrats en el sistema endocrí, el desenvolupament fetal, la fertilitat, el sistema immune i el risc de diferents patologies cròniques", assenyalen des de Leitat.
Així, SUSTEM neix per revertir aquesta realitat mitjançant una plataforma de recerca única que permet dissenyar, caracteritzar i validar nous materials segurs i sostenibles, reduint l’alliberament d’aquestes substàncies al llarg del cicle de vida. Amb aquest projecte, Leitat impulsa un canvi de paradigma cap a productes formulats amb criteris Safe & Sustainable by Design, contribuint a la protecció del medi ambient, la salut de les persones i la competitivitat d’una indústria "que ha d’avançar cap a models veritablement nets i responsables".
“Amb el projecte SUSTEM reforcem el paper de Leitat com a infraestructura científica al servei de la indústria. La nova plataforma ens permetrà avançar en la recerca i el desenvolupament de materials més segurs i sostenibles i oferir noves capacitats tecnològiques a les empreses davant els reptes ambientals emergents”, destaca Jordi Cabrafiga, director general de Leitat.
Amb aquesta nova plataforma, oberta a la comunitat científica i la indústria, el centre tecnològic preveu impulsar línies de recerca orientades a:
- Dissenyar i desenvolupar materials més segurs i sostenibles, eliminant o reduint l’ús de contaminants emergents.
- Millorar les capacitats de detecció i anàlisi de substàncies contaminants i els seus productes de degradació.
- Avançar en la prevenció de l’alliberament de substàncies amb impacte sobre el medi ambient i la salut humana, garantint la seguretat en tot el seu cicle de vida.
- Generar coneixement aplicat per transferir tecnologia a la indústria.
El projecte es durà a terme a les instal·lacions de Leitat a Terrassa i a la seu que el centre tecnològic té al districte del Poblenou, a Barcelona, amb un calendari d’execució previst fins a l’any 2028.